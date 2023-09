Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch sembra così brutto? I suoi disegni disturbano la società

Nonostante il lancio ufficiale di Combattimento mortale 1 È domani, 19 settembre, e in tanti hanno già potuto giocarci grazie all’accesso anticipato incluso Edizione Premium. Ecco perché abbiamo potuto vedere il primo com.giochi E confronti tra le versioni che si sono svegliate Qualche dubbio sulla versione per Nintendo Switch: Il nuovo sembra molto brutto Combattimento mortale Sull’interruttore?

Il gioco di combattimento di NetherRealm Studios e Warner Bros. I giochi arrivano esclusivamente quest’anno Console di nuova generazione (PS5 e serie Xbox Non ci saranno versioni per console di nuova generazione, né per PS4 né Xbox One, ma verrà rilasciata per Nintendo Switch Originale (No cloud gaming) a prezzo pieno (69,99 ) In Spagna.

Mortal Kombat 1 sembra così brutto su Nintendo Switch?

Secondo il primo Analisi tecnicaPubblicazione Combattimento mortale 1 Su Nintendo Switch, si sforza di giocare a 900p quando è connesso a una rete Marciapiedeanche se di solito scende a 720p-640p. per lui Frequenza dei fotogrammi Sembra essere molto buono, sì, l’accesso a 60 fps. In modalità portatile, la risoluzione indica 720 pixel dinamici, che si traduce in una media di 480 pixel. Sembra che esista il lato più negativo Modellazione, texture ed espressioni facciali I personaggi, che hanno scatenato polemiche lo scorso fine settimana sui social.

D’altra parte, ci sono persone che stanno già sperimentando questa versione e sostengono che sia realmente accaduta molto Bug Ciò può ostacolare il gioco. naturalmente, Combattimento mortale 1 Puoi risolverlo negli aggiornamenti Questi sono già arrivati ​​per migliorare la modalità Conquista e la modalità Storia, ma al momento sembrano avere errori tecnici come quelli che potete vedere sotto queste righe.

Resta da vedere se questi errori tecnici e grafici verranno corretti in seguito Aggiornamenti O, al contrario, rimarrà per sempre nella versione Switch. Combattimento mortale 1 Arriverà il 19 settembre su PS5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. In vandalo Potete leggere le nostre impressioni sulle modalità single-player e fare riferimento alla nostra guida di gioco.