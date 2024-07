Morti nell’attacco a una scuola a Gaza – Telemundo Miami (51)

Sabato gli attacchi aerei israeliani hanno colpito una scuola che ospitava gli sfollati nel centro della Striscia di Gaza, uccidendone decine, mentre i negoziatori israeliani si preparavano a incontrare i mediatori internazionali per discutere una proposta di cessate il fuoco.

Almeno 30 persone, tra cui sette donne e almeno sette bambini, che frequentavano una scuola femminile a Deir al-Balah, sono state portate all’ospedale di Al-Aqsa e dichiarate morte in seguito a un attacco che secondo l’esercito israeliano aveva preso di mira un comando di Hamas e centro di controllo. Utilizzato per conservare armi e piani di attacco.

Il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che almeno 12 persone sono state uccise in altri attacchi sabato.

Vicino all’ospedale, i giornalisti di AP hanno visto un’ambulanza attraversare una strada sterrata mentre alcune persone correvano nella direzione opposta. Un uomo ferito giaceva a terra su una barella. A bordo dell’ambulanza c’erano un corpo coperto da una coperta e un minorenne morto.

All’interno della scuola le aule erano in rovina. Sono state viste persone cercare vittime sotto le macerie e alcuni di loro raccoglievano i resti dei morti.

Gli attacchi sono avvenuti un giorno prima che funzionari di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele si incontrassero in Italia per discutere i negoziati in corso sulla presa di ostaggi e su un cessate il fuoco. Il direttore della CIA Bill Burns dovrebbe incontrare domenica il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il direttore del Mossad David Barnea e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel, secondo funzionari degli Stati Uniti e dell’Egitto che hanno parlato a condizione di anonimato e non sono stati autorizzati a farlo. discutere i piani.

Funzionari statunitensi hanno affermato venerdì che Israele e Hamas hanno concordato la struttura di base dell’accordo in tre fasi allo studio. Tuttavia, nel suo discorso al Congresso degli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato a portare avanti la guerra finché Israele non avrà ottenuto la “vittoria completa”.

I funzionari palestinesi hanno condannato fermamente il discorso dopo l’attacco alla scuola. Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, ha affermato in un comunicato che l’accoglienza di Netanyahu da parte dei suoi sostenitori negli Stati Uniti costituisce un “semaforo verde” per continuare l’attacco israeliano.

Ha detto: “Ogni volta che l’occupazione bombarda una scuola che ospita sfollati, vediamo solo poche condanne e denunce che non costringeranno l’occupazione a fermare la sua sanguinosa aggressione”.







Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha ammesso in un’intervista a Israeli Channel 13 news che sradicare Hamas dalla Striscia di Gaza è un compito impossibile e che gli islamici rimarranno lì se non si troverà un governo alternativo. Randy Serrano con il rapporto.

Ore prima, l’esercito israeliano aveva ordinato l’evacuazione di un’area popolata della Striscia di Gaza che era stata designata come zona umanitaria, affermando che stava pianificando un’operazione contro i combattenti di Hamas a Khan Yunis, comprese parti di Al-Mawasi, in un campo temporaneo. ospitando migliaia di persone. In cerca di riparo.

Ciò avviene in risposta al lancio di un missile che secondo Israele è stato lanciato da quella zona. Questo è il secondo ordine di evacuazione emesso in una settimana in un’area designata per i palestinesi in fuga da altre parti di Gaza. Molti palestinesi sono stati sfollati più volte in cerca di sicurezza durante l’offensiva aerea e terrestre israeliana.

Lunedì, in seguito all’ordine di evacuazione, diversi attacchi aerei israeliani hanno colpito le aree intorno a Khan Yunis, uccidendo almeno 70 persone, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, citando dati forniti dall’ospedale Nasser.

L’area fa parte di una “zona umanitaria” di 60 chilometri quadrati (circa 20 miglia quadrate) in cui Israele ha chiesto ai palestinesi di fuggire durante la guerra. Secondo le Nazioni Unite e i gruppi umanitari, gran parte dell’area è coperta da campi privi di strutture sanitarie e mediche e l’accesso agli aiuti è limitato. Secondo le stime israeliane, vi risiedono circa 1,8 milioni di palestinesi. Ciò rappresenta più della metà della popolazione di Gaza prima della guerra, pari a 2,3 milioni.







Utilizzando mitragliatrici e attacchi missilistici, un terribile attacco di Hamas contro un festival musicale ha ucciso più di 260 persone in Israele.

Più a nord, attacchi aerei hanno ucciso almeno sette persone durante la notte a Zawaida, nel centro di Gaza, secondo i giornalisti di AP che hanno visto corpi nell’ospedale. L’ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah ha confermato che questo bilancio include un padre, una madre e tre figli.

La guerra a Gaza ha provocato la morte di oltre 39.200 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza, che nelle sue statistiche non distingue tra combattenti e civili. A febbraio le Nazioni Unite hanno stimato che nella regione fossero circa 17.000 i bambini non accompagnati e da allora il numero è probabilmente aumentato.

La guerra è iniziata con un attacco dei militanti di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre, in cui sono state uccise 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e circa 250 persone sono state prese in ostaggio. Secondo le autorità israeliane ci sono ancora circa 115 persone a Gaza, un terzo delle quali sarebbero morte.