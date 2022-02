Morto l’allenatore ed ex allenatore dell’Andalusia, Thomas Muster

eÈ il tennis, che è uno dei suoi luoghi più caratteristici, in lutto. La direttrice La morte di Ronnie Litgab, l’Andalus Open, all’età di 62 anni nella città austriaca di Kitzpil, Secondo una dichiarazione inviata, mercoledì, dall’organizzazione di questa competizione sportiva a Marbella (Malaga).

Lytgeb era un austriaco, ma era strettamente legato a Malaga, dove era direttore del Marbella Challenger, che si tiene annualmente sui campi in terra battuta del Puente Romano Tennis Club all’interno del circuito ATP.

Produttore di accesso AnyTech 365 Andaluca è aperto, Il campionato ATP 250, che il promotore avrebbe dovuto svolgersi a Malaga nel 2021, ha annunciato che avrebbe trasferito lì la sua attuale licenza dai Campionati di Lione per il 2023.

È stato anche allenatore e manager del tennista Thomas Munster tra il 1984 e il 1998 sulla strada per la vetta dell’ATP. Durante quelle sessioni, Leibniz giocava Per sei settimane è stato il primo giocatore nei roster mondiali. 14 cicli vinti dal mancino Roland Garros (1995) e diverse serie di Master, come Roma tre volte, Monte Carlo altre tre volte, Miami ed Essen.

È stato anche allenatore dell’ex top-ranked italiano Andrea Gaudenzi. inoltreLeitgeb è stato capitano della Coppa Davis austriaca dal 1994 al 1997 e negli anni Novanta ha organizzato vari eventi ad esso collegati.

Capo Federazione austriaca di tennis dal 2012 al 2015 E nella sua storia professionale, mette in evidenza anche la sua rappresentazione di atleti come Nikolai Davydenko, Jergen Melzer o il nuotatore austriaco Markus Rogan, doppia medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene