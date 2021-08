Morty arriva a Fortnite; Questa è la pelle RoboMorty

Con un cambio negozio domenica 22 agosto 2021 alle 02:00 CEST, Morty, a partire dal Rick e MortyLa skin trapelata in precedenza è stata raggiunta Fortnite Battaglia Reale. Qui ti mostriamo cosa Pelle RoboMorty a partire dal settima stagione subordinare Pass battaglia a partire dal Fortnite Capitolo 2, cos’è k prezzo, e quello Contenuto Portare:

Fortnite: questa è la skin di Rick e Morty RoboMorty

Come abbiamo commentato nel paragrafo introduttivo di questa notizia, all cose mortali Hanno colpito il negozio di Fortnite Battle Royale il 22 agosto. Al momento in cui scrivo, tutte queste cose appaiono nella sezione.”RobomortDal negozio:

Tutti gli articoli RoboMorty appaiono nella sezione “RoboMorty” del negozio

Eccoli Tutti gli oggetti RoboMorty in FortniteCon i loro prezzi in Turchia:

RoboMorty Pacchetto (Include pelle RoboMorty, accessori Zaino di Morty, collezionista Space Serpent, affetto Planet Saver Song e Look at Me!): 2.200 V-Bucks

(Include pelle RoboMorty, accessori Zaino di Morty, collezionista Space Serpent, affetto Planet Saver Song e Look at Me!): 2.200 V-Bucks Pelle RoboMorty + Accessorio zaino Morty : 1500 V-buck

+ : 1500 V-buck Strumento di raccolta del serpente spaziale : 800 V-buck

: 800 V-buck Gesto della canzone di Planet Saver : 500 V-buck

: 500 V-buck Avvolgimi, guardami!: 500 V-buck

Uno sguardo più da vicino alla pelle di RoboMorty

Come sempre quando pubblichiamo notizie di questo tipo, vi lasciamo con diverse cose di cui dovreste tenere conto:

Questi articoli sono acquistati con V-Bucks , che è una valuta virtuale che acquistiamo con denaro reale. Il tasso di cambio è attualmente di circa 7,99€ per 1000 V-Bucks .

, che è una valuta virtuale che acquistiamo con denaro reale. . Questa skin e gli accessori rimarranno per un tempo limitato nel Fortnite Battle Royale Store . Potrebbero tornare al negozio più tardi, anche se nessuno sa quando.

. Potrebbero tornare al negozio più tardi, anche se nessuno sa quando. Possiamo usare gli accessori senza problemi in tutte le modalità di gioco di Fortnite, ma Possiamo usare la skin solo nelle modalità Battle Royale e Creativa, non in Salva il mondo .

. Tutti questi articoli sono cosmetici; Non influisce in alcun modo sul gioco se non per le modifiche visive.

Fonti: Fortnite Battle Royale, dettagli speciali