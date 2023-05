Mosaico di giovani ammassi stellari creato da un milione di istantanee del telescopio – NBC New York (47)

Gli astronomi hanno creato uno straordinario mosaico di giovani ammassi stellari in agguato nel cortile galattico.

Il montaggio, pubblicato giovedì, rivela cinque vasti vivai stellari a meno di 1.500 anni luce di distanza. Un anno luce è di circa 6 trilioni di miglia (9,7 trilioni di km). MIl montaggio andrà qui nella nostra versione inglese.

Per creare il loro atlante, gli scienziati hanno raccolto più di un milione di immagini scattate in cinque anni dall’Osservatorio europeo meridionale in Cile. Il telescopio per sondaggi a infrarossi dell’osservatorio è stato in grado di scrutare attraverso le nuvole di polvere e identificare le giovani stelle.

“Siamo in grado di rilevare anche le fonti di luce più deboli, come le stelle meno massicce del Sole, e rivelare cose che nessuno ha mai visto prima”, ha dichiarato in una nota l’autore principale Stefan Mengast dell’Università di Vienna.

Mengast ha affermato che le osservazioni, effettuate tra il 2017 e il 2022, aiuteranno i ricercatori a comprendere meglio come le stelle si evolvono dalla polvere.

I risultati appaiono nel diario Astronomia e astrofisica Completano le osservazioni del veicolo spaziale Gaia per la mappatura stellare dell’Agenzia spaziale europea, che orbita a circa 1 milione di miglia (1,5 milioni di chilometri) di distanza.

Gaia si concentra sulla luce ottica, hanno detto i ricercatori, mancando la maggior parte degli oggetti oscurati dalla polvere cosmica.

