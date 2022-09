Mosca lancia Gorbaciov incendi | OnCubaNews

Sabato, migliaia di moscoviti sono venuti a salutare il primo e l’ultimo presidente dell’URSS, Michele Gorbaciovmorto il 30 agosto all’età di 91 anni.

E ci sono stati molti che si sono alzati presto per dire addio al leader sovietico in una cerimonia tenutasi presso il Consiglio dei sindacati nella capitale russa, alla presenza della sua famiglia, e alla presenza di artisti, politici e altre celebrità.

Tuttavia, il tributo funebre non aveva lo status di funerale ufficiale e non ha partecipato al presidente Vladimir Putin, che ha salutato l’ex presidente defunto e ha deposto una corona di fiori in suo onore prima di un viaggio d’affari nella regione. di Kaliningrad.

Anche se la leadership del Paese era rappresentata dal Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza Russia E dell’ex presidente Dmitry Medvedev, l’assenza di Putin è stata vista da molti come disprezzo, anche se non sorprende nel contesto dell’attuale situazione in Russia e del conflitto con l’Ucraina e l’Occidente.

Per Mosca e gran parte dei suoi 15 milioni di residenti, questo sabato è stato solo un giorno in più, ma non per coloro che hanno fatto la fila per entrare nel complesso, quasi tutti per più di un’ora. La coda è arrivata al vicino Teatro Bolshoi, a più di 500 metri di distanza.

Nonostante prevalessero i volti dei vecchi che sicuramente vissero nell’età della perestrojka, non furono pochi i giovani che si avvicinarono, o per rispetto o per curiosità. Molti dei presenti hanno portato fiori da mettere all’ingresso, sempre in egual quantità, secondo la tradizione russa del defunto.

1 – La gente si mette in fila per una cerimonia di congedo per il defunto ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev vicino alla Sala delle Colonne del Consiglio sindacale, dove era conservato il sarcofago contenente le spoglie dell’ex presidente, a Mosca, Russia, il 3 settembre 2022 Foto: Maxim Chebenkov/EFE. La gente fa la fila per una festa di addio per il defunto ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev vicino alla Sala delle Colonne del Consiglio sindacale, dove è stato conservato il sarcofago contenente le spoglie dell’ex presidente, a Mosca, in Russia, il 3 settembre 2022. Foto: Maxim Chebenkov /EV. READ Terremoto ad Haiti: dramma all'ospedale Li Kai dopo il forte terremoto 2. Piangere la morte dell’ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov durante i funerali dell’ex presidente al cimitero di Novodevichy a Mosca, in Russia, il 3 settembre 2022. Foto: Alexander Zemlanichenko/POOL/EFE. Dolore per la morte dell’ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev durante i funerali dell’ex presidente al cimitero di Novodevichy a Mosca, in Russia, il 3 settembre 2022. Foto: Alexander Zemlianchenko/POOL/EFE. 3 – La gente fa la fila per la cerimonia di congedo del defunto ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev vicino alla Sala delle Colonne del Consiglio sindacale, dove si trovava il sarcofago con le spoglie dell’ex presidente, a Mosca, Russia, il 3 settembre 2022 Foto : Maxim Chebenkov/EFE. La gente fa la fila per una festa di addio per il defunto ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev vicino alla Sala delle Colonne del Consiglio sindacale, dove è stato conservato il sarcofago contenente le spoglie dell’ex presidente, a Mosca, in Russia, il 3 settembre 2022. Foto: Maxim Chebenkov /EV.

Era tra i volti noti Alla PugachevaPop star sovietica e russa.

Gorbaciov fu sepolto nel cimitero di Novodevichy, dove riposò sua moglie, Raisa Gorbaciov Non sul muro del CremlinoCome la maggior parte dei leader russi e sovietici.

Nonostante fosse una giornata di sole di inizio autunno, proprio durante la sepoltura è caduta una pioggia torrenziale, che si è conclusa con l’abbassamento del sarcofago. Alcuni russi, inclini alla superstizione, si sono chiesti se fosse qualcosa di più di una coincidenza.