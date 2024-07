Mostra “Marco Polo in Cina” a Firenze, Italia

FIRENZE, 24 luglio 2024 (Xinhua) — Una foto scattata il 23 luglio 2024 mostra la scultura “Marco Polo” esposta alla mostra “Marco Polo in Cina” presso l’Accademia delle Arti del Design. Firenze, Italia. Intitolata “Marco Polo in Cina”, la mostra commemora il 700° anniversario della morte del famoso esploratore italiano attraverso sculture e dipinti del famoso artista internazionale e curatore del Museo Nazionale d’Arte Cinese, Wu Weishan. L’Arte del Disegno (Accademia delle Arti del Disegno) di Firenze mostra il viaggio di Marco Polo in Cina secoli fa e attira visitatori da tutto il mondo. (Xinhua/Fu Xiao)

