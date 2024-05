Mostra “Ritorno a Don Chisciotte” al Museo Franz Mayer

Torniamo a Don Chisciotte Comprende una sezione dedicata alle fotocopie di quest’opera letteraria.Per gentile concessione del Museo Franz Mayer

Contiene monumenti che non vedrai da nessun’altra parte

Gli eroi di questo spettacolo sono i libri. E per tutta la vita è stato un collezionista Franz Mayer ha raccolto 786 edizioni di QuijoteChe produce questo gruppo specializzato La più grande delle Americhe e una delle più grandi aziende del mondo. L’esempio include una versione pubblicata solo tre mesi dopo la pubblicazione della prima edizione nel 1605 e anche La prima traduzione di Don Chisciotte In inglese da Thomas Chilton nel 1612.

La mostra esplora anche l’umorismo che caratterizza il lavoro di Cervantes Saavedra.Per gentile concessione di Franz Mayer.

È una celebrazione delle tecniche artigianali di produzione del libro

La mostra diventa una rassegna delle tecnologie che hanno segnato lo sviluppo della nascente industria editoriale. I pezzi mostrati includono Copie in pelle, altre con carte marmorizzate e metalli posti sui bordi delle pagine Altri sono legati a tecnologie secolari. Notevoli anche le edizioni illustrate, che curiosamente iniziarono nei Paesi Bassi e che nel tempo inglobarono opere di grandi artisti come Antoine Coépel, Gustave Doré e Salvador Dalì.

Conserva l’umorismo e altri temi che aggiornano Don Chisciotte

Sviluppato sulla base di consigli Emiliano Alvarez, specialista negli studi di Cervantes, Torniamo a Don ChisciotteUno dei suoi temi contiene i vari argomenti affrontati dall’opera, come le donne, l’irrazionalità e l’umorismo. “Il libro non può essere solo un’attrazione. La correttezza e l’obiettività sono enormi”, ha detto lo specialista. Inoltre La presenza di personaggi femminiliLo spettacolo mette in risalto la commedia d’azione. “Il libro è sempre stato venato di una serietà che non ha”, ha detto lo specialista. “È un libro divertente.”