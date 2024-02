Motivi della brutta eliminazione dell'UCAS nel torneo CONMEBOL Libertadores

Associazione Sportiva UCAS È diventata la prima squadra ecuadoriana ad essere esclusa da tutte le competizioni internazionali, dopo aver perso contro di loro complessivamente 3-1. Nazionale del Paraguaynella partita della prima fase Conmebol Libertadores.

Ragioni per l'eliminazione delle orche

La nazionale ecuadoriana ha sofferto molto in difesa, il che riflette le grandi carenze che Gerardo Espinosa dovrà correggere nel campionato spagnolo. L'assenza di Carlos Rolón per infortunio ha avuto un impatto, e la verità è che la difesa della squadra della capitale era allo sbando e Patricio Pizarro non sapeva come rispondere al compito.

Le poche idee a centrocampo, Angelo Mina e Rene Jaramillo non sono mai riusciti ad entrare in partita lasciando quella zona molto sbilanciata; Da allora il Nacional è riuscito a riprendersi e ad armare le sue contromosse per danneggiare la porta di Federico Lanzilotta.

Jason Medina è rimasto solo nella gara di ritorno, il colombiano ha provato a trovare qualcosa ed è stato proprio il giocatore dell'Ucas a soffrire di più di fronte alla scarsa prestazione collettiva della squadra “dell'Est”. Inoltre i cambi disperati della ripresa non hanno fornito l'apporto offensivo che lo staff tecnico cercava.

Anche l'inefficacia dell'andata ha contribuito

Anche se Ucas ha fatto meglio nei primi 90 minuti, la sua inefficacia e lo sfruttamento di varie occasioni da gol hanno negato al Paraguay un vantaggio di misura per 1-0, che non si è concluso con il suo servizio e la partita ha mostrato vendetta. Lasciando molto a desiderare.

Un altro punto da tenere in considerazione è Non esiste una competizione ufficiale in questo momento della stagione, Con altri campionati del continente già avviati e la LigaPro non ancora iniziata.