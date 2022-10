Motivi per cui Brasil BioFuels investe 400 milioni di dollari in una bioraffineria

Brasil BioFuels (BBF) investirà R $ 2,2 miliardi (US $ 410 milioni) in una bioraffineria a Manaus, nello stato di Amazonas, focalizzata sul diesel verde e sul carburante sostenibile per l’aviazione (SAF).

La costruzione dell’impianto, che dovrebbe iniziare nel 2023, avrà una capacità di produzione annuale di 500 milioni di litri (ml) di biocarburante ricavato dall’olio di palma raccolto nella regione amazzonica.

In collaborazione con Topsoe, BBF adotterà la tecnologia di hydroprocessing, che consente di riciclare e riutilizzare gas e liquidi del processo produttivo per ottenere idrogeno che sarà utilizzato per elaborare nuovi biocarburanti.

Il CEO di BBF Milton Stegal ha dichiarato in un’intervista a BNamericas che l’acquirente è Vibra Energia, il principale distributore del carburante del Paese. In questa occasione si occupa anche della decisione di investimento e dei piani della società.

America: Perché ha deciso di investire in una bioraffineria in questo momento?

Stegal: Lo scienziato rivolge la sua attenzione al cambiamento di energia. Il BBF è stato creato in questa prospettiva, con l’obiettivo di sostituire il diesel fossile consumato in Amazzonia con un prodotto rinnovabile, prodotto nella stessa regione e con manodopera locale, eliminando la responsabilità del governo federale di installare infrastrutture per spostare la produzione in altre regioni del paese e riducendo l’onere per il consumatore locale.

L’area della palma da olio che abbiamo mappato con il governo per mitigare la deforestazione dovuta a questa coltura ha prodotto la legislazione più severa del pianeta consentendone la semina in aree degradate solo fino a dicembre 2007.

Vedete: quando i satelliti mostrano un’apertura in Amazzonia e si dice che si tratta di deforestazione, questa è metà della verità, perché la zonizzazione in Amazzonia prevede che l’80% delle aree sarà preservato, con un altro 20% che è possibile sfruttare. Pertanto, ciò rientra nell’ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, nel caso della coltivazione della palma da olio, non è possibile aprire nuove aree di coltivazione.

[La empresa de investigación agrícola] Embrapa ha identificato più di 30 milioni di ettari adatti alla coltivazione della palma, tenendo conto della topografia, della topografia, del suolo, dell’umidità, delle radiazioni, ecc. Stiamo investendo in questa coltura per la produzione di bioenergia, ma come possiamo coltivarla se le aste sono limitate? [de generación de energía eléctrica] per sistemi isolati? Quindi pensiamo al green diesel e al SAF, perché il Brasile è un importatore di carburante.

La nostra proposta è di competere a parità di condizioni, senza sovvenzioni, e di dare la possibilità di fornire al mercato interno qualcosa di rinnovabile e moderno, che generi opportunità di lavoro nel Paese e non sia un onere per la società.

America: L’idea di competere con le importazioni di carburante o anche con ciò che viene prodotto in Brasile?

Stegal: Il prezzo di un barile di petrolio è di circa $ 100, quindi c’è molto spazio per la concorrenza là fuori. E se il prezzo del barile scende a 40-30 dollari, cosa che non credo accadrà, dipenderà dalla coscienza delle aziende, prendono sul serio l’agenda ESG o è solo una farsa?

America: Chi sono i potenziali clienti della bioraffineria? Ci sono accordi già firmati?

Stegal: Vibra Energia è l’acquirente in questo decennio. La produzione della prima unità raggiunge i 500 ml all’anno. Abbiamo la flessibilità, siamo in grado di fornire 100% SAF, 100% diesel verde, 50/50, ecc. secondo la domanda del mercato.

Ci sono un certo numero di altre società che operano nella regione amazzonica che hanno un consumo di diesel significativo, come Vale, Hydro e MRN.

America: Come sarà finanziato il progetto?

Stegal: È probabile che un consorzio di banche sarà guidato da [el de desarrollo] BNDES per creare la struttura industriale, che richiederà 2,2 miliardi di OMR.

America: Qual è l’attuale volume di biocarburanti prodotti da BBF?

Stegal: Gestiamo un impianto di biocarburanti a Ji Paraná, in Rondônia, con una capacità produttiva di 200 m3/giorno, e stiamo costruendo un secondo impianto, delle stesse dimensioni, a Manaus, finanziato da [la agencia federal de estudios y financiación de proyectos] Bene. Sarà un impianto per produrre 300 ml all’anno di etanolo dal mais.

America: Qual è la crescita prevista della produzione dell’azienda?

Stegal: La palma è uno dei semi oleosi più produttivi al mondo con una media annua di 5 tonnellate di olio per ettaro, rispetto a circa 0,6 tonnellate per ettaro della soia, che è il seme più utilizzato per la produzione di biodiesel in Brasile.

Oggi produciamo circa 5 tonnellate per ettaro e 200.000 tonnellate di olio all’anno. Entro il 2027 avremo 120mila ettari di palme a Roraima, di cui 10mila sono già piantati, e altri 70mila ettari a Barra.

E con questo potremo migliorare la nostra produzione, perché la bassa stagione in questi due stati è complementare, in quanto uno è al nord e l’altro è al sud.

Prevediamo di aumentare il nostro personale da 1.000 a più di 12.000 dipendenti nei prossimi cinque anni.