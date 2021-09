Motivi per cui Warren Buffett non si fida degli investimenti in oro

Città del Messico: l’oro è una copertura contro la volatilità del mercato e il suo valore è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. però, Warren Buffett, meraviglie investendo in questo settore.

Dal 2000 Buffett È un investitore e in numerose occasioni ha parlato dei suoi dubbi sulla futura domanda di oro, e nel 1998 lo ha descritto come un bene “inutile”.

Buffett Dice che l’oro, come tutti i beni improduttivi, non è “riproduttivo”. Ciò significa che l’oro non produrrà mai più oro o altro di valore. In questo modo, consideri ragionevole investire nel petrolio.

Un altro punto sollevato dall’investitore è che questo minerale non ha molti vantaggi pratici, poiché può essere utilizzato principalmente solo per la produzione di gioielli e, di conseguenza, la domanda della merce non aumenterà.

“[El oro] L’esperto ha detto alla CNBC che non produce nulla e quindi, in una prospettiva a lungo termine, è difficile investire in esso. Vuoi essere profondamente radicato se stai cercando prestazioni a lungo termine”.

Da parte sua, il direttore esecutivo della ricerca sui metalli preziosi presso la Standard Chartered Bank, Suki Cooper, ha affermato che l’oro “non è necessariamente una copertura perfetta contro l’inflazione, ma può essere una copertura strategica contro l’inflazione”.