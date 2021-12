Moto Edge X30 arriva con Snapdragon 8 Gen 1 e opzione fotocamera sotto il display

Ad un evento in Cina oggi, Motorola ha presentato Moto Edge X30, Il primo smartphone da integrare Il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Sebbene la nuova ammiraglia di Motorola abbia un design simile ai dispositivi della serie Moto G lanciata di recente, è più potente sotto quasi tutti gli aspetti.

Il nuovo Moto X30 è dotato di un chipset Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. La versione normale è disponibile con tre opzioni di RAM e di archiviazione, mentre la versione con fotocamera sotto lo schermo dell’Edge X30 è disponibile solo in una variante da 12 GB/256 GB.

Secondo il nome proposto, Versione fotocamera su schermo Edge X30 È esattamente lo stesso del modello normale, con la fotocamera selfie posizionata sotto il pannello come unica eccezione. Sul normale Moto Edge X30, la fotocamera selfie da 60 MP è alloggiata in un foro centrale sullo schermo.

Parlando del display, entrambe le varianti del Moto Edge X30 includono Pannelli OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con cornici sottili tutt’intorno. I monitor supportano una frequenza di aggiornamento massima di 144Hz, una frequenza di campionamento tattile di 576Hz, supporto per HDR 10+ e colore a 10 bit.

Moto Edge X30 ha un’estensione Configurazione tripla fotocamera sul retro, Con un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, una fotocamera grandangolare da 50 MP con un campo visivo di 117 gradi e un terzo sensore da 2 MP, insieme a un flash LED.

Il dispositivo contiene Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Altre caratteristiche degne di nota sono la connettività 5G, il supporto NFC e gli altoparlanti stereo.

Per quanto riguarda il software, Moto Edge X30 funziona Livello Motorola MYUI 3.0 basato su Android 12, Il che lo rende il primo telefono non Google con Android 12.

Il Moto Edge X30 parte da 3.199 CNY (€ 444) nella sua versione da 8/128 GB. Esiste anche una versione da 8/256 GB per CNY 3.399 (€ 472) e una versione da 12/256 GB per CNY 3.599 (€ 500). L’X30 Special Edition con fotocamera sotto il display ha un prezzo di CNY 3.999 (€ 555).

Il Moto Edge X30 sarà in vendita in Cina dal 15 dicembre. Motorola non ha condiviso alcun dettaglio sulla disponibilità internazionale, ma prevediamo che l’azienda lancerà il telefono in più regioni nelle prossime settimane.