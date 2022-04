inizio » smartphone Moto G52, Motorola torna con uno degli smartphone più sottili





Motorola solo piedi Moto G52, un nuovo dispositivo che fa parte di una fascia media con buone pretese. Con un prezzo inferiore a 300 euro e con uno schermo da 6,6 pollici, questo smartphone è dotato di una tripla fotocamera e di una batteria generosa. Scopriamolo di seguito.

Specifiche tecniche del Motorola Moto G52

Questo nuovo smartphone offre un grande schermo in un corpo piuttosto sottile. Dimensioni 160,98 x 74,46 x 7,99 mmfino alla sua larghezza 6,6 pollici E lei ha una decisione 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento 90 Hz.

All’interno, troviamo prima un mago Snapdragon 680con RAM 6 GB e memoria interna 128 GBa cui in ogni caso possiamo ampliare 1 TB Tramite microSD se abbiamo bisogno di più spazio.

E le loro macchine fotografiche? È una delle sezioni in cui spicca di più il Motorola Moto G52. Dietro, presenta una tripla fotocamera 50 mega pixel + 8 mega pixel + 2 mega pixelmentre la fronte appare con una lente da 16 mega pixel.

Il tuo sistema operativo lo è Android 12impostato dal livello di personalizzazione La mia esperienza utente. Non abbiamo il 5G, forse il più grande difetto, ma in cambio ci regala una sezione di comunicazione ben fornita: Bluetooth 5.0, NFC, jack da 3,5 mm, USB-C, WiFi ac…

Il tutto viene alimentato da una batteria 5000 mAhche offre anche la ricarica rapida 30 watt.

Disponibilità e prezzo

Se la recensione delle caratteristiche del Moto G52 ha attirato la tua attenzione, ti piacerà anche il suo prezzo. È già disponibile in Spagna Per un prezzo di vendita ufficiale di 269 ​​€. Disponibile in due colori: grigio antracite (grigio) o bianco porcellana (bianco). Quale preferisci?

via | Motorola