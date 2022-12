Moto G53 è ufficiale, presenta un telefono cellulare sorprendentemente economico con un display a 120Hz

Oggi tocca a Motorola presentare i suoi nuovi smartphone. con il Moto X40che in Spagna si chiamerà Edge 40, l’azienda vuole fare una rivoluzione installando l’hardware più potente.

[Esta es la lista de móviles Motorola que recibirán Android 13, comprueba si está el tuyo]

Piuttosto, l’obiettivo con il Moto G53 è leggermente diverso, ma allo stesso tempo lo stesso. È un telefono economico, non ci sarà molto da dire all’inizio, ma ha alcune delle caratteristiche più comuni che si trovano nei telefoni cellulari costosi.

Caratteristiche del Moto G53

processore e memoria Qualcomm Snapdragon, il modello sarà determinato.

RAM: 4/8GB.

Memoria interna: 128 GB.

Tenere sotto controllo Dimensioni: 6,5 pollici.

Risoluzione: HD+ (1600 x 720 pixel).

Tecnologia: LCD.

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz.

fotocamera posteriore Principale: 50 megapixel.

Sensore di profondità: 2 mega pixel.

Altri: flash LED.

Connessione –

Bluetooth

WIFI.

Sensore di impronte digitali laterale.

indipendenza Batteria: 5000 mAh.

Ricarica rapida: 18 watt.

altri Porta USB-C.

Porta jack audio da 3,5 mm.

Dimensioni e peso Dimensioni: – x – x – mm.

Peso (gr.

Il sistema operativo Versione Android: 13.

Interfaccia del produttore: My UX.

Buono schermo e fotocamere per il prezzo

Moto G53 ha caratteristiche tecniche molto buone ed è più popolare nei telefoni cellulari di fascia media / alta; Il prezzo però sarebbe ridicolo, almeno in Cina, dove costerebbe solo 899 yuan, circa 120 euro.

Infatti, con un costo così contenuto, Motorola è riuscita a inserire componenti all’avanguardia come un display a 120Hz, cosa molto rara in questa fascia, se non sconosciuta. Parlando del pannello, ha una dimensione di 6,52 pollici e si basa sulla tecnologia LCD; È qui che si nota il downgrade necessario per raggiungere questo prezzo, poiché un pannello AMOLED con questa frequenza di aggiornamento sarà più costoso. Anche la risoluzione è bassa, ma dovremo vederla di persona per decidere se è sufficiente.

Un altro aspetto in cui spicca il Moto G53 è la sua fotocamera principale, che ha un sensore da 50 MP, anch’esso una rarità. Al contrario, il secondo sensore è solo di profondità e di soli 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale è di soli 8 megapixel, posta in un foro nello schermo. Dove la batteria non è tagliata ed è da 5000 mAh.

Altri dettagli del telefono cellulare non sono stati annunciati. Ad esempio, sappiamo solo del processore che è del marchio Snapdragon e che ha otto core, ma non conosciamo il modello specifico. Sono questi tipi di cose che ci dicono che questo telefono cellulare può essere un po’ sbilanciato.

Il Moto G53 sarà disponibile in Cina a 899 yuan, 120 euro, per la versione da 4GB, anche se la versione da 8GB costerà 1.099 yuan, 150 euro.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano