MotoGP 22 annuncia il suo arrivo su tutte le piattaforme il 21 aprile

insegnante Dorna Sports ha annunciato oggi la prossima puntata del loro popolare franchise per Simulatore di corse su due ruoteE il Moto GB 22che sarà poi messo in vendita 21 aprile su tutte le piattaforme esistenti, come PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Insieme all’annuncio del nuovo batch e della sua data di rilascio, oggi primo trailer Dal gioco, permettendoci di vedere alcune sequenze di gameplay tratte direttamente dal titolo stesso. Puoi vederlo sotto:

Moto GB 22 Include Tutta la stagione 2022, CON TUTTI I CONTENUTI UFFICIALI: Oltre 120 piloti, oltre 20 piste ufficiali, come se non bastasse, oltre 70 piloti e moto storiche. anche indietro Stato del lavoro del manager Dove i giocatori creano la propria squadra o si uniscono a una squadra reale che gestisce tutti gli aspetti della strategia.

Questa versione contiene anche una nuova modalità tanto attesa dai fan: a modalità schermo diviso Per le partite locali a due giocatori, più multigiocatore in linea Che include il gioco incrociato tra console della stessa famiglia. Ovviamente queste due modalità non saranno presenti nella versione Nintendo Switch.

Una delle principali novità giocabili di questo nuovo titolo è che includerà una modalità completamente nuova chiamata (nove) stagione 2009, che permetterà agli appassionati di auto di rivivere una delle stagioni più emozionanti della storia della competizione. Noi eravamo Un ibrido tra un film documentarioNarrato da Mark Neal, regista dei migliori documentari di questo sport, e modalità campagna I giocatori dovranno recitare nei momenti più iconici e mettersi nei panni di piloti come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo.

A livello grafico, il gioco si è evoluto anche con Nuove animazioni e miglioramenti del viso Sia nella modellazione 3D dei personaggi che nel formato corsie dei box. Certo simulazione hanno anche fatto un passo avanti en Motocicletta 22 Con miglioramenti alle piste, al sistema delle sospensioni, al realismo della deformazione degli pneumatici, alle variazioni delle temperature di pneumatici e freni, che ora risentono della scia, sia per gli utenti che per l’intelligenza artificiale del gioco.

Inoltre, per realizzare il gioco sono stati applicati vari sistemi più economico Per i nuovi giocatori, come un tutorial rivisto, un sistema di difficoltà adattivo per aiutare gli utenti attraverso messaggi pop-up o Modalità Accademia MotoGPche ti insegnerà come migliorare e padroneggiare il tuo stile di guida con sfide specifiche incentrate sull’elettronica, l’usura degli pneumatici, la temperatura dei freni e le differenze chiave tra le tre classi principali.

Moto GB 22 In arrivo il 21 aprile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Può essere la versione di ultima generazione di console Aggiornamento gratuito della versione Prossima generazione. Sotto queste righe puoi vedere un file Cucina Con le prime immagini del gioco.