MotoGP – GP del Qatar 2022 – MotoGP Gran Premio del Qatar in diretta

Finalmente è il momento! La stagione MotoGP 2022 prende il via domenica alle 16:00 sul circuito di Lusail.

21 date entusiasmanti ti aspettano nella classe Queen. I candidati al titolo sono tanti, ma soprattutto bisognerà seguirli da vicino Marc Marquez, Fabio Quartararo, Pico Bagnaia e Joan Mir.

Tutto questo va bene, ma la verità è che ci sono altri che aspirano al trono. Si è visto dall’inizio. occhio con Giorgio Martino Ho iniziato alla grande. Una grande pole siglata, la sua prima quinta posizione di sabato. Il ragazzo di San Sebastian de los Reyes non è più un “novizio” e vuole dimostrare di poter essere un campione della MotoGP. Inoltre, la posizione è giocata per l’anno 2023 nella Ducati ufficiale. appositamente, Enea Bastianini È un’altra persona che brama quel posto. Sabato l’italiano ha ottenuto il suo miglior piazzamento in classifica (2° in griglia) da quando è saltato in MotoGP nel 2021. Il ‘Mostro’ spera nella sua terza scalata sul podio dopo i successi di San Marino ed Emilia Romagna lo scorso anno.

Marc Marquez La prima riga della griglia sarà chiusa. L’ottavo campione si è ripreso bene da un attacco di diplopia (doppia visione) e finalmente sta cavalcando indolore. Il sospetto che perseguita i pensieri di ogni fan è semplice. Rivedremo il dominante Mark prima dell’infortunio di Jerez nel 2020? Si spera che uno di Cervera riacquisti la sua vecchia forza. Oggi vedremo come si comporta su un percorso molto sfavorevole per lui.

Intanto il Suzuki (mir partenze 8 e 10 ring), Bagnaya (9) e Quartararo (11) Non sono iniziati bene. Un’altra cosa è vederli in gara. E ovviamente questo è molto lungo. Ma è vero che non sono stati molto bravi nel primo trimestre del 2022.