Motorola semplifica il fotoritocco con Google Foto Auto Enhance

Oltre il 93% dei consumatori Motorola Apri facilmente l’app della fotocamera e scatta foto senza ulteriori regolazioni o modifiche post-acquisizione. Con questo in mente, Motorola aggiungerà l’algoritmo Ottimizzazione automatica delle immagini di Google Nel nuovo programma della fotocamera Motorola Edge 40 Neo E Moto G84 5G.

Gli utenti possono attivare l’opzione auto Migliora Nell’interfaccia utente della fotocamera per migliorare il colore e l’illuminazione subito dopo aver scattato una foto. Una volta applicato, l’algoritmo basato sull’intelligenza artificiale regola i componenti di ciascuna immagine, analizzando attentamente l’immagine e ottimizzando automaticamente il bilanciamento del bianco, l’esposizione, le luci, le ombre, il contrasto, la saturazione, ecc.

Inoltre, ora puoi rivivere l’esperienza di scattare foto con i tuoi amici nella cabina fotografica direttamente sul tuo telefono per utilizzarle sempre e ovunque. È anche possibile catturare quattro diverse modalità in quattro foto completamente simultanee, tutte attivabili semplicemente aprendo il palmo della mano. Questo gesto avvia un conto alla rovescia in modo che la fotocamera scatti automaticamente quattro foto diverse, concedendo 3 secondi tra ciascuna foto per prepararsi e mettersi di nuovo in posa. Pertanto, puoi vedere risultati uniformi Google le immagini.

Inoltre, gli smartphone Motorola Stanno usando Google le immagini Essendo un’app nativa per tutte le tue foto e i tuoi video, li organizza automaticamente in modo che possano essere cercati in base alle persone, ai luoghi e alle cose che compaiono in essi. Ciò significa che le foto e i ricordi degli utenti sono sempre facili da trovare e condividere.