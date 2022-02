Motorola sta preparando i suoi migliori nuovi telefoni cellulari, e questi sono i dettagli della fotocamera da 194 megapixel | Tecnica

È uno dei presidi di settore che, da due decenni, svolge un ruolo di certificazione nel settore. Ora abbiamo visto come sarebbe lo smartphone di fascia alta dell’azienda e sta indicando la strada.

Dopo essere stato fermo per diversi mesi, Motorola sta per annunciare il suo telefono Motorola Frontier con funzionalità chiavedove la fotocamera cattura tutti i flash scoop.

Il prossimo telefono Android Motorola avrà una fotocamera enorme con un sensore di circa 200 megapixel. Non c’è niente.

Il noto leaker Evan Blass ha dato lo scoop sul design del telefono su Twitter con alcune immagini molto dettagliate in cui è possibile vedere tutti i dettagli del terminale. Oltre alle foto, Evan spiega di più sull’interessante fotocamera del dispositivo.

Come per i nuovi dettagli del telefono, La fotocamera principale arriverà con un sensore da 1/1,5 pollici con una risoluzione di 194 MP e stabilizzazione dell’immagine.

Fughe di notizie precedenti suggerivano che vedremo Sensore Samsung ISOCELL HP1 200MP, ma sembra che non accadrà. I restanti due sensori lo saranno Grandangolo da 50 MP all’obiettivo massimo e un teleobiettivo da 12 MP.

Per quanto riguarda il resto delle funzionalità, Motorola Frontier avrà Display OLED da 6,7 ​​pollici, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, Snapdragon Gen 8 1 Plusche è una versione overcloccata dell’attuale SD 8 Gen 1 di Di cui abbiamo parlato qualche settimana fa durante il suo show.

Il telefono dovrebbe essere Batteria da 4500 mAh con cavo di ricarica rapida da 125 W e ricarica wireless da 50 W. Si dice che Motorola Frontier verrà lanciato a luglio, lasciando molto tempo per ulteriori fughe di notizie e voci.

Per ora, dobbiamo prendere tutti questi dettagli con le pinzette, anche se sembra fantastico. Fotocamera di prima classe, processore di prima classe, ricarica ultra rapida e pannello OLED. Se tutto questo fosse reale, la gente di Motorola sarebbe stata in grado di tornare in prima linea dopo così tanti anni. sulla volontà di Dio.