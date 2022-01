Motorola vuole raggiungere la vetta con la sua moto di frontiera

poco a poco Motorola sta iniziando a tornare ad alto livello E mentre questi tentativi non hanno ancora completamente affascinato gli appassionati di tecnologia, è stato almeno un buon tentativo di dimostrare che sono là fuori e che ora saranno pronti a dare un nuovo successo che catturerà tutti gli occhi.

Questo è il modello finora conosciuto “confine”, un team di straordinarie funzionalità che sorprendono fin dall’inizio Fotocamera principale da 200 mega pixelaggiungendone uno Ultragrandangolare da 50 MP Infine un Teleobiettivo da 12 Megapixel Consentirebbe di scattare foto a distanza con un’elevata precisione. Non è l’unica cosa, perché nel caso dell’anteriore si parla di 60 Megapixel.

Tutto questo armamento dovrebbe avere un buon supporto e lì questa bici Frontier non sarà inferiore durante l’utilizzo Snapdragon 8Gen1, ma non la versione attuale, ma la sua variante Plus, che sarà accompagnata da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria internaInoltre, ci sono versioni in bundle 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

lo schermo sarà Display OLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ E tutti i narghilè che devono accompagnarlo, Dolby Vision, HDR10+, frequenza di aggiornamento 144 Hz In modo che letteralmente tutto scorra come seta.

Ma dove arriverà uno dei suoi più grandi salti ricarica rapida, che è la cosa in cui Motorola si è bloccata per l’ultima volta fornendo un massimo di 33 watt. Bene, lascia tutto alle spalle e saluta 125 W intende aggiungere a questo telefono che aggiungerà anche 50 W di ricarica wireless. Volta alta e lombo.

Ancora Non c’è conferma di una data di partenza, tanto meno un’idea del suo prezzo, ma per le caratteristiche indicate, lo vedremo sicuramente A metà di quest’anno E a un valore insolito sull’attuale offerta di Motorola.