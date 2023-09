Mottu è il primo investimento di Bike in…

Linea Bloomberg — Logouna società brasiliana di noleggio motociclette per ciclisti ride-hailing, ha raccolto 50 milioni di dollari in un round di serie C co-sponsorizzato dagli investitori QED Investors e Bicycle Capital, guidati da ex dirigenti di SoftBank. Marcelo Clor e Shaw Nyata. Al finanziamento hanno partecipato anche Endeavour Catalyst e Caravela. Mottu ha ricevuto finanziamenti per oltre 150 milioni di dollari sin dalla sua nascita nel 2020. La società annovera tra i suoi investitori anche Michael Moritz, Base Partners e Tiger Global.

Questo investimento avviene in un contesto in peggioramento, con le transazioni di venture capital in America Latina in calo del 32% nel 2023.Secondo l’ultimo rapporto di TTR Data. Ad agosto, ci sono state un totale di 595 operazioni con un valore aggiunto di 3.591 milioni di dollari, il che significa una diminuzione del volume del 48% su base annua.

Il mese scorso, nel 2023 sono state effettuate complessivamente 105 transazioni di private equity per un valore di 3.892 milioni di dollari, il che rappresenta una tendenza al ribasso sia nel numero di transazioni (-23%) che nel loro valore (-44%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. . .

Mottu ha chiuso un round di finanziamento di serie C da 50 milioni di dollari per espandere il suo sistema logistico dell’ultimo miglio. L’investimento è stato effettuato ad un prezzo superiore alla valutazione precedente, il che significa un aumento della valutazione della società.

La startup offre un servizio di noleggio moto ai conducenti che lavorano su piattaforme di economia condivisa come iFood e Rapi. Il round è stato sponsorizzato da QED Investors e Basic Capital, la nuova società di venture capital fondata dagli ex dirigenti di SoftBank Marcelo Clor e Shaw Nyata, con la partecipazione di Endeavour Catalyst e Caravela.

Attraverso questo finanziamento, l’azienda mira ad espandersi geograficamente, migliorare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza del cliente. Mottu, guidata da Rubens Zanellato, ha iniziato ad operare nel 2020 con l’investimento del fondatore di 99 e Yellow. L’idea era quella di fornire noleggio moto a basso costo agli autisti delle consegne su piattaforme come Rappi, iFood o Loggi che non possono permettersi un’auto o non hanno accesso al credito.

La società di noleggio moto Mottu ora opera virtualmente 50.000 clienti nell’ecosistema logistico dell’ultimo miglio che collega ristoranti, rivenditori e società di e-commerce con gli autisti delle consegne. L’azienda sta entrando anche nel mercato della mobilità in Brasile e Messico.

“Mottu si distingue per una rara combinazione di elevata crescita, eccellenza operativa, redditività ed efficienza del capitale”, ha affermato. Marcelo Clore A bicicletta In un comunicato stampa. Mottu opera in più di 30 città in Brasile e Messico e ha allestito una propria catena di montaggio a Manaus per soddisfare la crescente domanda di noleggio.

Giuliano Colombo, Ex dirigente di Santander e fondatore del fintech N5 Nel 2017, ha ricevuto finanziamenti di serie A non divulgati per la sua azienda. Al round ha partecipato Illuminate Capital, una società di venture capital con soci accomandanti (investitori) tra cui alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo, come JP Morgan, Citi, Barclays, BNY Mellon, S&P Global e Jefferies.

Altri investitori includono Exor Ventures, il braccio di venture capital di Exor, una holding controllata dalla famiglia Agnelli e azionista di Ferrari e Stellantis; Madrone Capital Partners, una società associata alla famiglia Walmart di Walmart; e Overboost, un costruttore di società di venture capital.

In Brasile, anche LTS Investments, la holding di investimenti delle famiglie di Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Secupira, e Arpex Capital, società di investimento affiliata ad Andre Street e Eduardo Pontes, cofondatori di Stone (STNE). partecipato al giro.

N5 è una piattaforma sistematica che integra software per istituti finanziari. N5, che ha sede in Argentina ed è presente in paesi tra cui Brasile, Stati Uniti, Cile, Perù, Paraguay e Panama, serve clienti come Mastercard, Santander, Credicorp Bank, Zurigo, Banco Atlas e Credicorp Bank. Il piano è quello di entrare in altri nove mercati nei prossimi mesi.

