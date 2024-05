Moya ha fornito dettagli su come Rafa Nadal sta affrontando il suo imminente ritiro

Con l’inizio della nuova versione di Roland Garros Proprio dietro l’angolo, ring e tifosi attendono con ansia la conferma positiva del tennista spagnolo. Rafael Nadal (305°) sulla possibilità della sua partecipazione, I dubbi che ha cercato di fugare Allenatore di campagna Carlos Moia Nel Diario di Maiorca.

Nada ha subito gol solo tre volte al Roland Garros nel 2009, 2015 e 2021. GT

“Stanno cercando di cavarsela Addio come uno dei più grandi atleti della storiaMa Nulla è stato ancora deciso. Ora proveremo ad andare avanti questa settimana, L’idea è di essere al Roland Garros la prossima settimana. “L’obiettivo è andare giorno per giorno, perché le condizioni sono queste”, ha detto il 47enne ex numero uno del mondo e 20 volte campione, che gioca con i mancini del Manacori dalla fine del 2016. .

In sintonia, campione Principale Nel 1998, il francese rivelò maggiori dettagli sulla situazione attuale di uno dei membri leggendari grande N. 3, che nella stagione in corso ha partecipato a Brisbane, Barcellona, ​​Madrid e Roma, con un totale di sette vittorie e quattro sconfitte: “Sta gareggiando anche se i risultati non sono i soliti Ma Bene, felice. Non era quello a cui eravamo abituati, ma sapevo anche che era un processo molto difficile. Non è facile riprendersi da un intervento chirurgico a 35 anni“.

“Gli piace ancora competere.Questo è ciò che ha fatto per tutta la vita e non otterrà altro. Ho sempre detto che dopo questa bolla di competizione ad alto livello si entra nella normalità, il che è emozionante e ti rende molto felice. Ma Non avrai più l’adrenalina della competizione e questo creerà dipendenza. Penso che questo accada a tutti noi ed è difficile adattarsi; Questo è dove siamoha concluso il finalista dell’Australian Open 1997 e 14 volte vincitore sulla terra francese.