Mozart esporrà la domenicana La Parra allo United Palace di New York

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 set 2022 – 16:49

Santo Domingo, 4 settembre (EFE). Il cantante dominicano Mozart La Parra si esibirà il prossimo 23 novembre allo United Palace Theatre di New York, la vigilia del Ringraziamento, riferisce domenica nel suo ufficio. a Santo Domingo.

Il suo ufficio ha dichiarato in una dichiarazione che il popolare artista ha promesso una notte “indimenticabile” con una produzione “fuori dall’ordinario” che coprirà i 15 anni più importanti della sua carriera musicale “di successo”.

“Sarà un momento speciale per ringraziare i miei fan negli Stati Uniti, e in particolare i dominicani che risiedono in quella città americana, per tutto il supporto e l’affetto che mi hanno dato durante la mia carriera”, ha detto.

Il titolo del concerto “Next Level” deriva dal nome dell’ultimo album di Mozart La Para, da cui è uscito il videoclip “Mi loca”, duetto con Gente De Zona.

Lo United Palace è uno dei palchi più importanti di New York e ospita le principali star della musica. EFE

