Mozilla Firefox migliora la sicurezza del tuo browser

Mozilla ha implementato un aggiornamento al suo browser Firefox con un’estensione nuova tecnologia “sandbox”, chi usa WebAssembly Come un modo per proteggere i dispositivi isolando il codice dannoso che speri di vedere è supportato in altri browser.

tecnologia, in altre parole,sandbox” Crea un ambiente isolato, come se fosse sicuro, in cui vengono derivati ​​​​oggetti sospetti in modo che vengano eseguiti in modo controllato, impedendo loro di sfruttare una vulnerabilità Il resto del sistema o della rete è a rischio.

Nonna portata avanti da Mozilla con Firefox versione 95 si chiama RLBox e usa WebAssembly Uno standard per i browser che raccolgono codice per generare script per isolarli Potenziale codice bug di cinque unità: Graphite, Hunspell, Ogg, Expat e Woff2.

Con questa tecnologia,Invece di trasformare il codice in un processo separato, lo abbiamo compilato per WebAssembly Poi lo raccogliamo WebAssembly nel codice originaleCome ha spiegato l’azienda in una nota.

questo processo Impedisce al codice di destinazione di saltare in parti inaspettate del resto del programma e inoltre non ti consente di accedere alla memoria al di fuori di una determinata area.

Queste due limitazioni tecnicheRendi sicuro la condivisione dello spazio degli indirizzi (incluso lo stack) tra codice attendibile e non attendibile, consentendoci di eseguirlo praticamente nello stesso processo di primaSecondo quanto descrivi.

Mozilla Garantisce che l’approccio Protegge gli utenti da difetti accidentali e attacchi alla supply chain. Nel tempo, sperano di espanderlo a più componenti e persino di vederlo diffondersi ad altri browser.

