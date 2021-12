MSI mostra in dettaglio il touch screen da 3,5 pollici di Z690 GODLIKE

Dopo essere apparso in alcuni Immagini S Immagini, MSI Pubblica un nuovo video Descrive in dettaglio le funzioni dello schermo da 3,5 pollici (la stessa dimensione dell’iPhone 4) che avrà la tua scheda madre MEG Z690 GODLIKE, rivelando che sarà sia palpabile che rimovibile:

Quale immaginavi sarebbe stata la forma della MEG Z690 GODLIKE? La prima scheda madre con un touchpad integrato si trova qui, che supporta l’ottimizzazione del sistema e la modalità di disconnessione. È appena oltre la tua immaginazione! ? #Z690GODLIKE #GamingMotherboard pic.twitter.com/RaYhPZOmVu – MSI Gaming (msigaming) 12 dicembre 2021

Mentre inizialmente pensavamo che lo schermo servisse solo allo scopo di visualizzare informazioni come frequenze, temperature, velocità della ventola e altre informazioni, MSI ha rivelato nel video che questo schermo sarà touchscreen, il che ne aumenta notevolmente l’usabilità. In questo modo i pulsanti di reset e di accensione, per aumentare e diminuire il moltiplicatore, o anche i pulsanti CLEAR CMOS non saranno pulsanti fisici, ma dovremo accedervi tramite questo touch screen. A quanto pare nel video ci sarà anche la possibilità di effettuare alcune regolazioni direttamente da questa schermata, sebbene in anteprima non venga mostrato il 100% delle sue capacità.

L’azienda ha anche confermato che questo touch screen può essere rimosso e collegato tramite cavo USB, per essere posizionato in un’altra parte più accessibile rispetto alla RAM. Non è chiaro se verrà fornito qualche meccanismo per installarlo ad esempio sul lato del cabinet o se dovremmo vedere come installarlo, anche se quei dettagli saranno sicuramente noti tra qualche settimana quando sarà pubblicato l’annuncio completo di questa scheda madre fatto.

Si prevede che MSI annuncerà MSI MEG Z690 GODLIKE durante il CES 2022 all’inizio di gennaio, anche se esiste la possibilità che venga annunciato alla fine di dicembre. Che sì, non sarà affatto economico, quindi potremmo vederlo solo nelle immagini.

Cosa ne pensi del touch screen MSI MEG Z690 GODLIKE? Ti piacerebbe vedere qualcosa di simile su più schede madri in futuro o pensi che non sia necessario?