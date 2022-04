Municipio di Medellin

.: L’intervento dà priorità ai pedoni. Saranno costruite nuove piattaforme e le piattaforme esistenti saranno migliorate.

.: La ristrutturazione del Parque Lleras prevede anche la piantumazione di 98 nuovi alberi e 16.000 piante come contributo a Ecocity.

.: L’investimento per questo progetto è di 10.000 milioni di dollari.

Nel Parque Lleras, attrazione commerciale e turistica della città, si sta lavorando per la sua trasformazione fisica e sociale. L’Ufficio Comunale di Medellin sta attuando un intervento complessivo per il miglioramento di 12.889 metri quadrati di spazio pubblico in cui sono prioritarie mobilità pedonale, cultura, spazi verdi e spazi di partecipazione.

“Abbiamo sognato un parco percorribile, e un parco non solo di notte ma di giorno è anche uno spazio che permette mostre, ed è anche uno spazio per la ristorazione. Abbiamo progettato alcune strade, reso pedonabili altre, ma l’importante è che tutto sia stato pensato con la comunità e costruito con la comunità.Lo ha detto il sindaco di Medellin Daniel Quintero Calle.

Nel parco saranno interferite anche le strade adiacenti per formare una circonferenza pedonale più ampia che consentirà di visitare l’area commerciale vicino a Lleras, collegandosi così al parco principale di El Poblado.

“Questo è un lavoro che è stato chiesto con insistenza da molti anni dai commercianti e dai residenti di questo settore di El Poblado. Fin dal primo giorno dell’amministrazione li abbiamo ascoltati e ci siamo messi al lavoro per renderlo realtà. Stiamo costruendo un futuro e vogliamo le opere fisiche anche per favorire il recupero sociale in questo parco, che da decenni è un riferimento turistico a Medellin”, Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture, Natalia Origo Arias.

L’investimento per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione degli spazi pubblici nel Parque Lleras è di 10.000 milioni di dollari e le risorse sono fornite dal distretto metropolitano della Valle de Aburrá. I lavori stanno procedendo del 3% dall’attuazione.

“Questo progetto cambierà completamente le dinamiche del Parque Lleras e del lungomare di El Poblado. Creeremo più spazi pubblici e piattaforme sicure in modo da poter passeggiare e goderci il parco, e questo è l’impegno dell’area metropolitana della Valle de Abora”Rassicura il vicedirettore dell’Ente progetti Maria Camila Salcedo Soto.

Il nuovo Parque Lleras sarà dotato di un teatro all’aperto per facilitare la visione culturale della zona. Inoltre, secondo l’Ecocity promossa dal Comune di Medellin, verranno piantati 98 nuovi alberi e 16.000 piante più piccole. Questo intervento avvantaggia direttamente più di 134.000 persone.

“Siamo molto felici di iniziare questo meraviglioso lavoro che sarà svolto nel Parque Lleras. È molto importante per il nostro settore, e anche per la nostra città, cambiare ciò che viene offerto nel Parque Lleras. Con splendidi spazi, con tanto verde lo spazio, con molte aree pedonali, sarà la nostra missione Promuovere un turismo sano e responsabileHa osservato Sandra Restrepo, CEO di Cotelco Antioquia.

L’azienda creerà 130 posti di lavoro e durerà fino alla fine del 2022.