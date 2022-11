Muore a 55 anni la voce Lou e la batterista Mimi Parker

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 novembre 2022 – 12:01

New York, 7 novembre (EFE). Il musical Mimi Parker, voce, batterista e fondatore dei Low è morto all’età di 55 anni, secondo il profilo Twitter ufficiale di questa band formata nel 1993 a Duluth (Minnesota). , Stati Uniti d’America ).

“Amici, è difficile circondare l’intero universo di parole e di un breve messaggio, ma (Mimi) è morta ieri notte in mezzo all’amore della sua famiglia e della vostra”, si legge in un messaggio pubblicato domenica pomeriggio.

In un podcast nel dicembre 2020, l’artista ha rivelato che le era stato diagnosticato un cancro alle ovaie, motivo per cui ha dovuto rimandare e annullare alcuni concerti.

“Quando si ricevono notizie come questa, alcune persone tendono a chiedersi perché io (…). Perché no? Siamo tutti suscettibili a tutto ciò che accade casualmente”, ha detto in quello show, in cui ha scommesso sul “cercare di fare ogni giorno significa qualcosa”.

Parker ha fondato i Low nel 1993 con il bassista John Nichols e suo marito Alan Sparhawk, rendendo il duo l’unico membro stabile di questa band “rock indipendente” fino ad oggi.

Fin dall’inizio, il gruppo divenne ambasciatore dello “slowcore”, basato su un ritmo lento e arrangiamenti sobri e semplici in contrasto con la trionfante musica “grunge” dell’epoca. Tuttavia, i suoi membri hanno esplicitamente rifiutato questa etichetta quando hanno valutato la loro musica.

I Can Live in Hope (1994) è stato il loro primo album e la sua influenza è stata riconosciuta anni dopo, quando è stato inserito tra i migliori album degli anni ’90 da media specializzati come Pitchfork.

In totale, i Low hanno pubblicato 13 album in studio fino al loro ultimo, “Hey What”, pubblicato nel 2021. EFE

jhv / rf

