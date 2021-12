Muore a 58 anni il regista e produttore Jean-Marc Vallee

LOS ANGELES (AFP) – Il regista e produttore vincitore di un Emmy Jean-Marc Vallee per aver diretto la serie di successo della HBO “Big Little Lies” e il cui dramma del 2013 “Dallas Buyers Club” ha ottenuto diverse nomination all’Oscar è morto. All’età di 58 anni.

Il suo rappresentante Bumble Ward ha riferito domenica che Vale è morto improvvisamente nella sua cabina alla periferia di Quebec City, in Canada, durante il fine settimana.

Vallée è stato elogiato per il suo approccio naturale al cinema, avendo diretto star come Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams e Jake Gyllenhaal negli ultimi dieci anni.

Ha diretto Emily Blunt in “The Young Victoria” nel 2009 ed è diventato un nome familiare a Hollywood dopo “Dallas Buyers Club” con Matthew McConaughey e Jared Leto, e ha ottenuto sei nomination all’Oscar, tra cui quella per il miglior film.

È stato spesso girato con luce naturale e telecamere a mano, dando agli attori la libertà di improvvisare lo scenario e di muoversi all’interno del luogo della scena. La squadra ha viaggiato lungo il Pacific Coast Passage per girare Witherspoon in “Wild” nel 2014.

“Possono muoversi dove vogliono”, ha commentato il regista canadese sul suo cast in un’intervista del 2014 con l’Associated Press. “Dà importanza al modo in cui la storia viene raccontata, all’emozione e ai personaggi. Cerco di non essere troppo coinvolto. Non ho bisogno di tagliare gli spettacoli. Spesso, il direttore della fotografia e penso ‘questo sito è cattivo. ‘” Non è molto bello. Ma questa è la vita.

È tornato a Witherspoon per dirigere la prima stagione di “Big Little Lies” nel 2017 e Adams ha diretto nel 2018 “Sharp Objects”, sempre su HBO. Vallée ha vinto i DGA Awards per entrambe le serie.

___

Il giornalista dell’Associated Press Jake Coyle ha contribuito a questo rapporto.