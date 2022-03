Il cantautore Pau Ripa, uno standard della cultura catalana alternativa negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, è morto all’età di 73 anni, vittima di un cancro, hanno confermato fonti del Ministero della Cultura della Repubblica Araba d’Egitto. governo della Catalogna.

Musicista, poeta e scrittore, è stato autore di una trentina di album, tra i quali “Dioptria” (1971), primo riferimento alla musica rock catalana.

Ha partecipato a tutte le edizioni dello storico Canet Rock Festival e si è affermato come punto di riferimento per la scena alternativa in catalano, mantenendo sempre lo spirito controculturale e la combattività degli esordi.

Purtroppo il cantante, cantautore, poeta e scrittore Pau Ripa è morto questa mattina nella sua casa di Tiana all'età di 73 anni. Con lui scompare una figura chiave, forse la più fondamentale della nostra musica moderna, che deve essere indicata come il padre del rock catalano.

Nato a Palma il 7 agosto 1948, iniziò la sua carriera a metà degli anni Sessanta e la rivista Indroc scelse il suo doppio album “Dioptria” come miglior album catalano del Novecento.

L’artista era stato informato alla fine del 2021 di avere un cancro al pancreas e non c’era possibilità di cura.

Riba, una delle icone della musica catalana, era attivo fino a poche settimane fa, quando è tornato sul palco con The Mortimers con “Jisàs de Netzerit o Capitolo Zero di Star Wars”, una satira di canti natalizi tradizionali.