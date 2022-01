Muore a 73 anni il famoso stilista francese Manfred Thierry Mugler

Il mondo della moda è in lutto per la morte di uno stilista la moda Il più famoso: Manfred Thierry Mugler. Lo stilista francese è morto domenica 23 gennaio, secondo il suo team.

La tragica notizia è stata pubblicata sull’account Instagram ufficiale di Mugler. “Siamo devastati nell’annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022. Possa la sua anima riposare in pace”, legge la descrizione del post che era solo un’immagine con uno sfondo nero.

Nella rete sociale Non sono stati forniti altri dettagli sulla causa della sua morte. MorteMa la sua morte è stata improvvisa e inaspettata, poiché non è stata segnalata alcuna malattia e non stava combattendo nessuna malattia nota.

Tre decenni di vestire le star più importanti

Decine di celebrità hanno avuto il privilegio di indossare costumi disegnati da Mugler una volta o l’altra, sia sul tappeto rosso, sulla passerella o sul palco. Il lavoro dello stilista ha toccato ben 3 diversi decenni di moda, diventando uno dei preferiti di Hollywood.

I suoi design sontuosi erano preferiti dalle celebritàLady Gaga, Cardi B, Jerry Hall, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, David Bowie, George Michael, Linda Evangelista, Demi Moore, Megan Fox, Miley Cyrus, Madonna, Cindy Crawford, Tyra Banks, Sharon Stone, Diana Ross, Nicole Kidman , Reese Witherspoon, Robin Wright, Bella Hadid… e molti altri.

Mugler ha inoltre visitato una delle personalità più importanti degli ultimi anni: Kim Kardashiane Che aveva già abbellito con il suo outfit durante il Met Gala 2019, dopo che si è ufficialmente ritirato.

Getty Images



Oltre ai suoi contributi all’abbigliamento, Mugler ha anche lasciato il segno nell’industria dei profumi. Con una varietà di fragranze che sono ancora oggi bestseller.