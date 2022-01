Muore Catherine Keats, attrice di “Orange is the New Black” e Seinfeld

Catherine Keats, attrice che ha partecipato a serie TV di successo come Seinfeld S L’arancione è il nuovo nero, all’età di 73 anni in Florida dopo una lunga e ardua battaglia contro il cancro ai polmoni, come confermato dai suoi rappresentanti sui social.

“La nostra straordinaria @officialkathrynkates è morta. Sarà sempre ricordata e amata nei nostri cuori per la potente forza della natura che era”, ha detto lunedì in un post su Instagram i rappresentanti di Kates dell’agenzia di talenti Headline.





Muir Catherine Keats

Keats appare in serie di varietà come “Seinfeld”, “Orange is the new black”, “Lizzie McGuire” o “The Sopranos”.

“Adorava questo mestiere e aveva abbastanza pazienza per riempire 10 barche. È una vera icona. Ci mancherai”, ha aggiunto l’agenzia. Con una carriera televisiva di oltre tre decenni alle spalle, Keats ha lavorato a molti degli spettacoli che hanno segnato i tempi. È apparso in alcuni episodi Lizzie McGuire O nel film del 1997 l’infermiera Nel film originale soprano comunicare Molti santi a Newark.

Uno dei ruoli più memorabili di Keats è stata la sua apparizione ricorrente nella serie Seinfeld Dagli anni ’90 come la donna a tavola in episodi iconici cena S segale.





“Dopo una lunga e difficile battaglia contro il cancro ai polmoni, Catherine è morta pacificamente sabato scorso circondata da suo fratello Josh, sua moglie Sue Ann e sua sorella Mallory. Possiamo confermare che Catherine aveva 73 anni”, hanno affermato i suoi rappresentanti di Headline Talent Agency per la serie. CNN.