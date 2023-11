Muore Frank Borman, comandante dell’Apollo 8

Qual è la prima parola pronunciata da un essere umano dall’orbita della Luna? Beh, era un’espressione in prosa come “vicino. Ok, procedi» (spento, okay, vai avanti) fu pronunciato da Frank Frederick Bormann II, comandante della missione Apollo 8, il 24 dicembre 1968 dopo che il motore SPS della navicella CSM fu spento. In quel momento nessuno sulla Terra poteva sentirli perché i tre membri dell’equipaggio dell’Apollo 8 stavano sorvolando il lato nascosto della Luna. A Houston, infatti, non sapevano se fossero vivi o morti finché non riapparvero dietro il disco lunare. La missione Apollo 8 fu una delle pietre miliari del programma Apollo. Per la prima volta nella storia, l’umanità si è allontanata dalla Terra, ha raggiunto la Luna, le ha orbitato attorno e ne ha visto con i propri occhi il lato nascosto. E tutto questo appena sette anni dopo l’arrivo del primo essere umano nello spazio. Sfortunatamente, Frank Bormann, il leader di questa storica missione, ha lasciato questo mondo, questa volta per sempre, il 7 novembre 2023, all’età di 95 anni.

Nel corso della sua carriera, Bormann trascorse solo 19 giorni e 21 ore nello spazio. Ma che 19 giorni! Oltre all’Apollo 8, Borman comandò la missione Gemini 7 nel dicembre 1965, dove volò anche al fianco di Jim Lovell, che in seguito lo avrebbe accompagnato come pilota del modulo di comando sull’Apollo 8 (originariamente Mike Collins doveva volare nella missione). Prese il posto di Lovell, ma fu sostituito nel luglio 1969 per dare a Collins il tempo di sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia cervicale e, prima di Lovell e Collins, la posizione di pilota del modulo di comando era andata a Charles Bassett, con il quale morì. Con Elliot C. in un incidente aereo poco prima del decollo su Gemini 9). Per gli standard odierni, trascorrere quasi venti giorni in orbita non sembra molto, ma la maggior parte di quel tempo è stata spesa da Bormann nella missione Gemini 7, che ha battuto il record di sopravvivenza nello spazio. All’epoca c’erano seri dubbi che il corpo umano potesse sopravvivere così a lungo in assenza di gravità, ma se le missioni Apollo volevano raggiungere la superficie lunare, qualcuno doveva dimostrare che due settimane senza gravità non rappresentavano un serio ostacolo. E non è stato facile, perché Borman e Lovell hanno dovuto trascorrere quelle due settimane in orbita in uno spazio incredibilmente piccolo, a malapena in grado di muoversi (la navicella spaziale Gemini ha il record di essere la navicella spaziale con il volume utile più basso per astronauta nella storia).

Frank Borman fu selezionato come membro del secondo gruppo di astronauti della NASA nel maggio 1962. I nove astronauti si unirono ai leggendari Mercury Seven, allora veri eroi americani anche se la metà di loro non aveva ancora raggiunto lo spazio. Oltre a Borman, i nove nuovi astronauti includevano Neil Armstrong, Pete Conrad, Jim Lovell, James McDevitt, Elliot C., Tom Stafford e Ed White. Data la fama dei Mercury Seven, all’epoca era difficile immaginare che i leader delle prime missioni Apollo sulla Luna sarebbero stati tutti membri del nuovo gruppo di nove. Come i suoi compagni, Bormann era più di un semplice astronauta. Doveva rappresentare i valori del modello americano e, allo stesso tempo, sedurre il pubblico. Sebbene anche i suoi compagni fossero militari – con l’eccezione di Armstrong e Cee – potrebbe essere stato anche Borman, un pilota collaudatore dell’aeronautica americana e laureato a West Point. troppo esercito. Era forse il più serio dei nove, e perfino il freddo Armstrong sembrava aperto al confronto. Bormann era serio e testardo, sì, ma era anche incredibilmente laborioso. Non rifiutò mai una missione e poco a poco conquistò il favore di Dick Slayton, l’ex astronauta della Mercury ora responsabile della selezione degli equipaggi per i programmi Gemini e Apollo.

Grazie ai suoi sforzi, ma anche a causa della morte di Seay e Bassett, l’equipaggio principale della Gemini 9, e di Grissom, White e Chaffee dell’Apollo 1, Borman finì per essere uno dei candidati scelti per comandare le prime missioni Apollo. Di Slayton. Il suo lavoro duro e impeccabile durante le indagini sull’incidente dell’Apollo 1 gli valse molta simpatia tra i capi della NASA a Washington. Borman avrebbe dovuto guidare la terza missione con equipaggio per testare il modulo di comando e il modulo lunare in un’orbita eccentrica attorno alla Terra. Come è noto, i ritardi nel modulo lunare della seconda missione, comandata da McDevitt, costrinsero Slayton a scambiare l’equipaggio. Senza un modulo lunare disponibile e di fronte alla possibilità che l’Unione Sovietica facesse avanzare la corsa lunare effettuando una missione circumlunare utilizzando il suo programma 7K-L1, la NASA decise nell’estate del 1968 di inviare l’Apollo 8 intorno alla luna con Borman. , Lovell e Anders. E da lì per sempre.

Prima di decollare con l’Apollo 8, Borman decise che si sarebbe ritirato dalla NASA e che questa sarebbe stata la sua ultima missione, per così dire. Apparentemente, Slayton gli offrì la posizione di comandante della prima missione di atterraggio sulla Luna. Dopo la morte di Grissom, Borman fu il favorito di Slayton e della NASA per la missione insieme a McDevitt, ma quest’ultimo era appena volato nello spazio a bordo dell’Apollo 9 e la prima opportunità di atterrare sulla luna, che sarebbe stata l’Apollo 11, era molto vicina nel tempo. . D’altra parte, all’epoca non era chiaro se l’Apollo 11 fosse effettivamente il primo allunaggio del programma. Molte cose possono ancora andare storte. In ogni caso, Borman declinò l’offerta e, come previsto, lasciò la NASA nel 1970. Dopo la sua morte, rimasero in vita solo due astronauti del secondo gruppo di astronauti della NASA: McDevitt e Lovell. D’altronde Borman ci lascia pochi giorni dopo la morte di un altro astronauta dell’Apollo, Ken Mattingly. Sono sempre meno i testimoni diretti di una delle più grandi imprese dell’umanità.