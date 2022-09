Muore la regina Elisabetta II d’Inghilterra, live last minute | Le spoglie della regina sono state trasferite a Edimburgo

Gioielli, francobolli, francobolli… così verrà distribuita l’eredità di Elisabetta II

Sable II non era solo la regina d’Inghilterra, ma anche una delle persone più ricche del mondo con la propria ricchezza. Dal momento in cui è stata annunciata la sua morte, giovedì scorso, 8 settembre, al castello di Balmoral in Scozia, si sapeva già chi avrebbe ereditato la corona e, di conseguenza, tutti i beni ad essa associati, che appartenevano alla Fondazione. Tuttavia, non si sa ancora molto su come siano stati distribuiti i suoi beni privati.

Secondo l’elenco del Sunday Times del 2022, il patrimonio privato di Elisabetta II è di 370 milioni di sterline (circa 426 milioni di euro). Si tratta di cifre stimate, poiché la Regina non è obbligata a rivelare le proprie risorse finanziarie, quindi è necessario distinguere tra i beni e i diritti personali di Elisabetta II, che fanno parte della sua eredità, e quelli appartenenti alla Corona, che passano direttamente al suo successore, il re Carlos III.

Il nuovo monarca erediterà la Crown Estate, una società immobiliare dalla quale riceverà il 15% dei profitti perché appartiene al re, sebbene sia gestita in modo indipendente. Comprende proprietà come la via dello shopping londinese Regent Street o l’ippodromo di Ascot, nonché fattorie, boschi o coste.

Conquisterà anche il Ducato di Lancaster, che comprende molte delle proprietà che la famiglia reale britannica possiede da oltre 700 anni. Ciò include 18.000 ettari di nove terre e tenute del castello.