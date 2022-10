Muore Robbie Coltrane, l’adorabile Hagrid di Harry Potter

L’attore britannico Robbie Coltrane, che ha interpretato l’adorabile semi-gigante Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter, è morto all’età di 72 anni.

Coltrane ha vinto il BAFTA – l’equivalente britannico dell’Oscar – come miglior attore tre volte nel 1993, 1994 e 1995 per il ruolo del medico di Eddie “Fitz” Fitzgerald nella serie televisiva. cracker.

Altri ruoli importanti nella sua carriera sono stati nella commedia Monache in fugadel 1990, in cui recitava al fianco di Eric Edel; occhio d’oro (1995), il diciassettesimo e primo film di James Bond con Pierce Brosnan, e Il mondo non è abbastanza (1999).

Coltrane è stata la prima scelta di JK Rowling per il ruolo di Rubeus Hagrid, amico di Harry Potter, custode delle Chiavi e delle Terre di Hogwarts e responsabile delle creature magiche.

“Non incontrerò mai più nessuno vicino a Robbie da lontano. Aveva un talento così straordinario e assolutamente unico, sono stato così fortunato ad incontrarlo, lavorare con lui e ridere ad alta voce con lui. Mando il mio amore e le mie più sentite condoglianze al suo famiglia, in particolare i suoi figli”, ha scritto Rowling su Twitter.

Non conoscerò mai più una persona remota come Ruby. Era un talento incredibile, completo, e ho avuto la fortuna di conoscerlo, lavorare con lui e ridere a crepapelle con lui. Mando il mio affetto e le più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare ai suoi figli. pic.twitter.com/tzpln8hD9z – J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 ottobre 2022

