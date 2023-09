Muori in World of Warcraft Hardcore nel modo meno eroico possibile e sappi che gli errori costano caro

Una lezione molto preziosa per i giocatori di WoW Hardcore: il multitasking non è una buona idea

19 settembre 2023, ore 20:01

La modalità hardcore di World of Warcraft Classic è una fantastica esperienza per i fan di Blizzard. Abbiamo condiviso Molte informazioni e storie Dal suo lancio: dal numero di giocatori uccisi (e livello medio) ai duelli fino alle morti finite in tragedia. Ma non è la storia più intrigante che abbiamo visto.

l’utente u/justbehindascreen da Reddit Ha partecipato La storia più triste e divertente Da tutti i giochi di World of Warcraft Hardcore. Se ci fossero stati premi per morti in questo modo, avrei preso per errore il premio per la migliore morte. Non abbiamo dubbi.

“Mio fratello mi ha appena mandato questo [imagen]…Giocavamo insieme a HC“, titoli di pubblicazione.”Attualmente stai lavorando da casa e hai appena imparato a tue spese che il multitasking con HC è un no-no“.Si è scoperto che era suo fratello Ha lasciato il suo personaggio nel calore del fuoco Per scrivere un’e-mail e disattivare l’audio del gioco prima di una riunione di lavoro. Quando guardò di nuovo, la sua figura era morta. “Rip Kotjak, l’indimenticabile mago di livello 26“, conclude il post.

La foto è allegata ad A Un messaggio da suo fratello: “Sono morto AFK [“Away From Keyboard”, ausente o sin jugar] In questo dannato fuoco che sto arrivando adesso mi spareròMorire al livello 26 in World of Warcraft Classic Hardcore non è una stronzata… soprattutto non in un modo così poco eroico. Come dice suo fratello, ha imparato a sue spese che fare più cose contemporaneamente non porta nulla di buono in Hardcore.

