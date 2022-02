Murat pubblica la sua nuova canzone “Lost Call” | fuori dal calcio

Il gruppo pop colombiano Murat ha pubblicato oggi “Llamada errada”, che descrivono come “una guida su come essere il peggior ex partner del mondo”, in cui scommettono su un semplice suono anni ’80 ambientato in un video registrato a Madrid .

È un’anteprima di quello che sarà il loro quarto album in studio, secondo Universal Music Spain, e rappresenta una nuova tappa nella carriera della band colombiana caratterizzata da maturità artistica e un’immagine rinnovata, come mostrato nel videoclip diretto. di Mendo. La band appare al suo interno all’interno di una casa abbandonata con poca luce e vestiti neri, un’oscurità che contrasta con l’uso di colori accesi che la band ha mostrato nei video precedenti. Alcuni membri possono anche essere visti vagare per la casa mentre incontrano persone ignare della loro presenza, che è strettamente correlata al tema della “chiamata persa”.

Nella canzone, Murat parla di relazioni che finiscono quando ci sono ancora cose da dire: “Una chiamata persa è una guida su come essere il peggior ex partner del mondo ed è per tutte le persone che lasciano cose da dire” quando una relazione finisce. ‘”, ha commentato il gruppo nel comunicato stampa.

Murat ha composto la nuova canzone con i produttori colombiani Mauricio Rengivo e Andres Toure, responsabili del lavoro di produzione con il chitarrista e cantante della band, Juan Pablo Isaza (Bogotà, 1994). Il gruppo ha registrato strumenti allo studio Big Bag Sound di Los Angeles e voci a Bogotá.

Formatisi nel 2011, Morat è una delle band pop di maggior successo in America Latina al momento, come dimostrano i loro due album di diamanti, cinquanta album di platino e i loro undici concerti sold-out al National Auditorium in Messico durante il loro recente tour.

EFE