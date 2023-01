Musetti e la sua magia guidano l’Italia contro la Polonia | Giro dell’ATP

Lorenzo Musetti ha fatto partire l’Italia alla grande battendo il polacco Daniel Michalski nella finale di United Cup a Brisbane mercoledì.

Pat Rafter, due volte campione dell’ATP Tour e concorrente delle Next Gen ATP Finals, ha sempre avuto il controllo completo sul palco, vincendo 6-1, 6-1 contro il numero 260 del mondo. L’italiano ha perso solo tre punti al servizio nei suoi 58 minuti di vittoria.

“Sicuramente il servizio ha funzionato bene”, ha detto Musetti. “Ma intendo ogni colpo [tuve] Una bella sensazione al primo pallone colpito in campo. Penso di aver giocato la mia miglior partita dell’anno”.

Nel frattempo, Musetti ha trasudato fiducia fin dal primo pallone contro Michalski, muovendo la sua racchetta attraverso il campo come una bacchetta magica. “Oggi mi sono mosso molto più velocemente in piedi e penso che sia una parte importante del mio gioco”, ha detto Musetti. “Oggi ero a fuoco su quel lato, quindi sono stato in grado di gestire la partita in modo positivo”. L’Italia è ora 3-0 nella United Cup inaugurale, tutte vittorie in due set. Musetti ha sconfitto anche il brasiliano Felipe Meligeni Alves e il norvegese Viktor Durasovic.

La Polonia colpirà rapidamente quando la numero 1 del mondo WTA Iga Swiatek scenderà in campo contro la semifinalista del Roland Garros dello scorso anno Martina Trevisan. Quello scontro sarà seguito dal singolare maschile tra i contendenti delle Nitto ATP Finals 2021 Hubert Hurkacz e Matteo Berrettini al n.