Museum in Jersey per mostrare i gadget e gli oggetti creativi di Springsteen

New York, 14 settembre (EFE). A partire dal 1° ottobre, il Museum of New Jersey esporrà un campione inedito di strumenti, materiali per il tour e altri oggetti destinati a fornire una “visione intima” del processo di creazione di uno dei più grandi musicisti rock di tutti i tempi, Bruce Springsteen.

Il Grammy Museum, che ha riaperto giovedì dopo mesi di chiusura a causa della pandemia, ha rivelato in un comunicato che ospiterà la chitarra modificata di Fender che compare sulla copertina del suo famoso album “Born to Run”, il sassofono di Clarence Clemons (che ha accompagnato ” Boss” per 40 anni), i vestiti e gli accessori che usava durante i suoi tour o le registrazioni del dietro le quinte durante uno dei suoi concerti.

Lo spettacolo, intitolato “Bruce Springsteen Live!”, arriva. , a casa dell’artista in concomitanza con il 35esimo anniversario del suo primo album dal vivo, e vi rimarrà fino al 20 marzo 2022, prima di trasferirsi al Grammy Museum di Los Angeles da settembre. .

Ha detto: “Pochi artisti incarnano l’anima e la passione del rock ‘n’ roll dal vivo come Bruce Springsteen e la E Street Band. Questo spettacolo entusiasmerà sicuramente il pubblico finché non vedrà di nuovo Springsteen in concerto, si spera presto”. Direttore e fondatore del museo, Roberto Santelli.

La galleria ha collaborato con il Bruce Sprinsteen Archive, che ha 35.000 articoli relativi a “Boss” raccolti in 47 paesi e funge da deposito delle sue opere e fotografie, e il Center for American Music presso la Monmouth University. EFE

