Music Frame, il dispositivo che fa suono con l’arte colombiana – Samsung Newsroom Colombia

Music Frame è un altoparlante intelligente che fonde tecnologia e arte all’avanguardia con design esclusivi di artisti locali.

Una cornice musicale può sembrare una cornice decorativa per fotografie o illustrazioni. Tuttavia, si va oltre. È l’ultimo dispositivo audio di Samsung che offre un’esperienza di riproduzione audio avanzata e la combina con design e arredamento.

In occasione del suo lancio nel Paese, Samsung Columbia annuncia che chi acquisterà Music Frame avrà tempo fino al 30 settembre [1]Potranno prendere in esclusiva una delle illustrazioni dei famosi artisti colombiani: Ledanía, Andrea Agudelo e Juan Villamil, conosciuti in rete come Juan Sin Mido, e in questo modo avranno un dispositivo che si integrerà perfettamente con qualsiasi ambiente e lo spazio, valorizzando l’arredamento e offrendo un’esperienza audio eccezionale.

Arte esclusiva per gli acquirenti alle prime armi

Questa alleanza conferma l’impegno di Samsung nell’integrare tecnologia, design e creatività. In questa occasione ogni artista ha realizzato un disegno esclusivo che verrà consegnato ai primi acquirenti* Dalla cornice musicale, che ti consente di personalizzare il tuo altoparlante con un pezzo unico di hardware art che non solo svolge funzioni pratiche, ma arricchisce anche gli spazi con bellezza ed eleganza.

andrea Agudelo, Direttore artistico, imprenditrice e fotografa, esprime il suo entusiasmo per l’alleanza, dicendo: “Sono molto entusiasta di far parte degli artisti che partecipano al nuovo quadro musicale. L’ispirazione è data dallo spirito della festa, lo sentiamo tutti, perché è lo spirito Dalla festa nascono le persone che sorridono, le persone che illuminano gli attimi, quelle che vivono la propria vita ballando, quelle che illuminano i cuori, quelle che vivono l’attimo e sorridono nel vento. Spero che ti piaccia.”

Da parte sua, Ledania, artista multimediale nota soprattutto per i suoi murales, afferma che la sua ispirazione era legata al suono. “Per me i suoni non solo provengono dall’anima, ma la nutrono. Il suono della chitarra risuona dentro di me dal profondo, perché è uno strumento con cui sono cresciuto da quando lo suonava mio padre, e quei suoni sono sempre stati. parte della mia ispirazione.

“L’idea di questo progetto era quella di sviluppare un pezzo che riflettesse l’importanza della musica e il suo forte legame con l’arte”, osserva Juan Villamil, pittore e designer colombiano.

Tecnologia avanzata per un suono eccezionale

Ispirato al design artistico del TV The Frame di Samsung, Music Frame è molto più di un semplice altoparlante. È un’opera d’arte che si integra con l’ambiente circostante e fornisce un suono di alta qualità per inquadrare magnificamente la musica.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, Music Frame può essere facilmente installato in ogni spazio della casa, sia a parete che su un mobile.

Dotato di tecnologia di altoparlanti ad ampia gamma, offre un suono chiaro e uniforme, riproducendo la più ampia gamma di frequenze udibili. Comprende due altoparlanti dei bassi, due altoparlanti degli acuti e due driver dei medi, integrati da guide d’onda, garantendo un’esperienza sonora coinvolgente con la funzione audio surround.

Gli utenti possono godersi e controllare le proprie playlist preferite direttamente dai propri smartphone tramite l’app SmartThings. Inoltre, con la funzione Q-Symphony, la cornice musicale si sincronizza con altri altoparlanti e soundbar per creare un’esperienza di ascolto coinvolgente, perfetta per guardare concerti o film.

La fusione di arte e tecnologia nel Samsung Columbia Music Frame non solo offre un dispositivo audio di alta qualità, ma trasforma anche ogni altoparlante in un’opera d’arte esclusiva, riaffermando l’impegno di Samsung nell’arricchire le case con innovazione e creatività.

Disponibilità

Cornice musicale in vendita in Columbia presso www.samsung.com/co , https://www.exito.com/, https://www.alkosto.com/ E https://www.falabella.com.co/falabella-co. Per ulteriori informazioni, visitare news.samsung.com/co.

[1] Fino al 30 settembre o fino ad esaurimento scorte, a seconda di quale evento si verifica per primo.