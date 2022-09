Music Night 2022: come approfittare di oltre 50 spettacoli con sconti in tutta la città

est Sabato 24 settembre Il città invitane uno Una giornata dedicata a tutti i tipi di musica Con una nuova versione di notte di musica . l’evento inizia dalle 19 S Saranno offerti biglietti gratuiti e scontati Nei vari locali di proprietà del governo Portillo.

La proposta è organizzata da Vice governo della cittàE il In collaborazione con Ministero della Cultura e Klumvi (Sala dei club di musica dal vivo). Ad accompagnare questa edizione anche: Usina del Arte, il #ChamameBA Festival e il Centro Culturale NEMPLA.

Serata musicale: a che ora iniziano gli spettacoli e chi sono gli ospiti?

come indicato in Posizione della città“Lui appare Inizieranno alle 20:00 con l’artista pop urbano e latino Agus Nessi e alle 21:45, sarà il ruolo di Pato Guevarala giuria di “Sing Now With Me”, che si concluderà oggi con un tour di classici del rock mondiale e brani di Bon Jovi, Harry Styles, Ed Sheeran, Queen e Guns ‘n Roses, tra gli altri.

in Cambiano il kurta e la pampa Si svolgerà la prima edizione del #ChamameBA Festival, con ingresso gratuito a partire dalle 17:00. melone koae El ngel de las Dos Fileras, La Pilarcita del Chamam, Los Alonsitos, Ambo e una grande chiusura con Axel che terrà una presentazione speciale esaminando i soggetti più famosi di Chamam e del suo repertorio.

Nel Sud dalla cittàE il L’epicentro del terremoto sarà fabbrica d’arte. Lì si esibirà “Funky Torinos Celebrating Willy Croc Music” e presenterà un concerto di artisti che hanno accompagnato il famoso artista nei 25 anni della sua carriera, che si riuniranno per celebrare la sua musica e suoneranno brani di tutti i suoi album . . Sebbene l’ingresso sia gratuito, la registrazione sarà online https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte.

Nel centro culturale nabla (Jorge Newbery 3907, Chacarita) A partire dalle 21:00 ci sarà un “Free Jazz Festival”, dove verranno distribuiti i gruppi più rilevanti per la scena musicale di questo genere. Per questa versione i biglietti sono gratuiti: si ritirano alla porta dalle ore 20 con un massimo di due biglietti a persona.

nel teatro idromassaggio (Av. Federico Lacroze 3455) Ci saranno dieci biglietti 2×1 al botteghino per il concerto di Bhavi . A pochi metri, presso il Roxy Bar (Av. Federico Lacroze 3499) ci sarà l’ingresso gratuito a The Roxy Band / After Office / La House-Band del Roxy (Carucha Podest, Negro Molinero, DChino, Jackye e Gaby Zero) con ospiti speciali Ricreano i classici della musica rock. Al The Roxy Live (Niceto Vega 5542), si svolgerà una nuova versione del party più hot della città: “Glamnation Party”, con le band Amazing (Aerosmith Tribute) e Watchmen. Ci saranno dieci biglietti esclusivi 2×1 al botteghino.

Ci saranno vantaggi nelle case discografiche: 20% di sconto su CD, DVD e vinile da RGS (Av. Corrientes 5233) e 10% su CD e vinile da Zivals (Av. Callao 395).

Phoebe Martinez, GCBA Deputy Headquarters NochesBA Program Officer, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che Noches BA sia una società federale, Incoraggiare l’occupazione, la cultura, il turismo e la musica in questo casoPerché abbiamo talenti incredibili nel Paese di cui dovremmo essere orgogliosi”.

Sulla programmazione d’argento, Il Centro Culturale delle Isole Malvinas (19 e 51) presenterà una presentazione delle versioni Aranata, Pogo, Echi, Fraterna e Animale.

A Mendoza, nel Multispazio Culturale di Lujn de Cuyo, Vimanas, Nectar02, La Luca, Alejo e Valentn, suonerà la Skandalosa, con le star Ca7riel e Paco Amoroso chiuse, mentre a Godoy Cruz nel Parco di San Vicente ci sarà una giornata per festeggiare la primavera dove De J Marian, DJ Agus Aliaga e DJ Simon Bandola.

Nel Governatorato tra i fiumiAl Centro Commerciale Open Sky (Chacabuco e San Antonio) a Gualeguay, puoi goderti le molteplici espressioni e generi musicali nella voce di Omar Fenocchio.

Ci saranno anche spettacoli a punto più alto (Colonnello Rosales), 9 de Julio e Azul (Provincia di Buenos Aires).

Il programma completo de La Noche de la Música è ora disponibile su www.buenosaires.gob.ar/nochedelamusica