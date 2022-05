Music Station, un nuovo spazio dedicato alla musica e agli eventi

Warner Music Spain e Warner Chappell Music hanno aperto The Music Station, il loro nuovo centro creativo a Madrid. Rivolto ad artisti, compositori, produttori, registi e al settore creativo in generale, si trova nell’ex Estación del Norte de Príncipe Pío.

Spazio adatto per progetti musicali

Questo nuovo spazio è composto da oltre 10.000 metri quadrati ed è progettato per fornire soluzioni creative e tecniche agli artisti, ai compositori, allo staff e ai partner dell’azienda. Warner Music Spain, la società di contenuti musicali di WMG, e Warner Chappell Music Spain, la divisione editoriale di WMG, ospiteranno.

L’edificio rimarrà aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno e i suoi utenti utilizzeranno un’applicazione mobile per accedere alle strutture e godersi l’esperienza. L’obiettivo è che l’edificio diventi un altro strumento per promuovere ispirazioni e idee che abbiano un impatto sul mondo della musica nazionale e internazionale. Il centro contiene studi di registrazione dotati di tecnologia e audio Dolby Atmos®. Gli artisti avranno tecnici in ogni studio che potranno prenotare tramite l’app.

Apertura con artisti riconosciuti

L’inaugurazione ha visto l’esibizione di Alize, artista, produttore e compositore per Warner Music Spain e Warner Chappell Music Spain. Guillermo González (Presidente della Warner Music Iberia e Santiago Menéndez-Pidal, Presidente della Warner Chappell Music del Sud Europa) alla cerimonia di apertura era accompagnato da importanti dirigenti della WMG, tra cui Max Lousada, CEO di Recorded Music, e Simon Robson, International Head of Music registrato. Allo stesso modo, all’evento hanno partecipato Lyn Blavatnik, fondatrice e CEO di Access Industries.

Sito storico che rivoluzionerà il settore

La stazione musicale si trova nella Vecchia Stazione Nord di Madrid, costruita nel 1861. L’edificio è vuoto da quasi quattro decenni, ma negli ultimi quattro anni è stato completamente restaurato e adattato, cercando sempre di preservarne l’essenza e l’identità. Le strutture saranno caratterizzate da quattro spazi diversi e indipendenti. Nella torre di destra si trovano gli studi di registrazione e uno spazio di co-working per i dipendenti dell’azienda. Sarà il luogo in cui artisti e compositori svilupperanno i loro processi creativi e tecnici negli studi; Set video e fotografici per sale prove. Sale composizione, aree di co-working, cabine di comunicazione, spazi creativi e meeting.

L’edificio centrale ospiterà un palco che sarà utilizzato da Warner Music Spagna per organizzare concerti ed eventi, con un focus particolare sulla musica dal vivo. Può ospitare fino a 1.000 persone a teatro e fino a 2.000 per concerti. Questa parte dell’edificio ospiterà anche la discoteca Carola Morena. La torre di sinistra è dove si troverà il Museo e Ristorante della Musica, The Music Station Hall of Fame.