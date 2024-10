Musica africana per riempirti di buoni sentimenti | Pianeta futuro

Burkina Faso, Mali, Benin, Sud Africa, Nigeria e Tanzania sono i paesi dove la musica ci porta oggi. Questa è una selezione delle ultime canzoni uscite in Africa che sono piene di buone vibrazioni, messaggi positivi e voglia di superare le difficoltà e vivere. I musicisti che hanno appena iniziato la loro carriera interagiscono con veterani che contribuiscono con la loro esperienza e conoscenza del mondo. Tante contaminazioni, lingue diverse, ritmi diversi, ma l’obiettivo è comune: lodare l’Africa.

Il Burkina Faso non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Il terrorismo, l’instabilità politica, il continuo aumento dei prezzi e la disillusione giovanile sembrano aver gettato il paese nella depressione. Tuttavia, Mpap La Légende lo ha composto Molto tempo fa, Una canzone che cerca di incoraggiare tutti i giovani che lottano per sopravvivere ogni giorno e, inoltre, devono ascoltare le critiche degli adulti che li definiscono pigri. Un invito a non arrendersi negli sforzi per realizzare i propri sogni e a perseverare.

La bellezza delle canzoni pop maliane e l’originalità della loro musica non possono essere negate. Una miscela di tradizione con suoni nuovi. Un buon esempio di ciò è Fakoli Lisi, che da anni porta la musica del suo paese verso nuove dimensioni, sperimentando ritmi diversi. Ciò è evidente in Remix Che è appena stato lanciato NankamaSi tratta di un’innovazione nel suo stesso argomento che è diventata popolare due anni fa.

Il nigeriano Oxlade ama mescolare stili contemporanei che possano evidenziare la sua voce morbida. Anche lingue: inglese e pidgin. E nel suo ultimo successo EvaNazionalità. Non è vano che abbia collaborato con il congolese Falay Ipupa, uno degli artisti che hanno rinnovato la rumba congolese.

Poiché si tratta di cooperazione tra i due paesi, diamo il ruolo ad artisti dei paesi vicini. La beninese Angelique Kidjo e il nigeriano Davido si uniscono per esibirsi allegro. Una miscela di ritmi afrobeat E le melodie spirito Il che tira fuori il meglio di tutti loro in questa canzone. Non solo un inno del benessere, ma anche una celebrazione della vita.

Sulla stessa strada dei buoni sentimenti si è presentato il sudafricano Makhadzi Siamo uno. Una canzone d’amore e di unità che vuole ricordarci che siamo tutti connessi, nonostante le nostre differenze culturali e convinzioni. Chiede a tutti noi di trattarci a vicenda con rispetto e, nel caso del Sud Africa, di superare il tribalismo. Ha una collaborazione con il dottor Scarrow.

Più richieste. Per fare questo siamo tornati in Burkina Faso con Amzi. In Non lo siamoIl rapper canta dell’identità africana e della diversità del continente di fronte agli standard globalizzati. Dice di essere orgoglioso delle sue radici, rispetta la natura e invita all’armonia tra i popoli.

Adesso è il turno di Scales, il musicista e compositore nigeriano che, pur essendo nato nel sud del Paese, nello stato di Edo, è cresciuto al nord, a Kaduna. Lì iniziò la sua carriera musicale. E nella sua ultima canzone… giocoPresenta la vita di quella regione del paese e rende omaggio alla sua cultura.

Conclude questa selezione musicale uno degli artisti africani più famosi al mondo, il congolese Kofi Olomide. Nella sua nuova canzone, Vietatopresenta una collaborazione con Cindy Le Coeur ed è tratto dal suo ultimo album, Platino vol2. Il video è stato girato a Dar es Salaam (Tanzania), ed è un’ulteriore prova della versatilità di questo artista. Una buona rumba congolese per chiudere questa selezione.