Musk alza la cortina di ferro tra Twitter e Substack

I tweet non possono essere inclusi nelle newsletter e i collegamenti a Substack non possono essere ritwittati.

Autori mucchiouna popolare piattaforma di creazione e distribuzione le notizie, non possono più promuovere il proprio lavoro su Twitter. Per qualche ora, il social network Elon Musk Aggiunti blocchi a qualsiasi tweet contenente un collegamento al dominio. Sebbene il contenuto del collegamento possa essere visualizzato sul social network, non può essere ritwittato o aggiunto ai segnalibri. Al tentativo, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che afferma che “Twitter ha disabilitato alcune azioni relative a questo Tweet”.

La serratura funziona in entrambe le direzioni. Gli autori di newsletter hanno anche scoperto che i tweet non possono più essere incorporati nei testi che scrivono, una caratteristica che è ancora attiva per altri campi e media.

La decisione ci ricorda il blocco che Twitter ha imposto lo scorso dicembre ad altri concorrenti diretti, come ad esempio mastodonte. Sebbene Substack sia un servizio di scrittura di newsletter via e-mail, è stato lanciato questa settimana Sottopila Note Un nuovo prodotto che consente agli autori di scrivere idee e messaggi più brevi e funge in un certo senso da alternativa a Twitter.

I funzionari di Substack sono rimasti sorpresi dalla decisione. “Questo tipo di blocco è un promemoria del motivo per cui gli autori hanno bisogno di una piattaforma che dia loro la priorità, premi il loro lavoro con denaro e quindi protegga la libertà di stampa e la libertà di espressione”, hanno affermato.

Una delle caratteristiche distintive di Substack è che include molti strumenti di abbonamento attraverso i quali gli autori possono ottenere entrate. Musk ha promesso agli abbonati di Twitter blu Presto potranno ricevere una parte delle entrate pubblicitarie generate dalle risposte ai loro tweet, ma non c’è ancora una data per questa nuova funzione.

Musk deve ancora pronunciarsi sulla decisione, ma non è la prima volta che decide capricciosamente di cambiare le regole e i limiti di Twitter. L’esodo di alcuni utenti di Twitter verso Mastodon, ad esempio, ha portato Musk a modificare le regole API per evitare servizi come MoveToDon, che gli utenti di Twitter cercavano automaticamente nel nuovo servizio, o Moa Bridge, uno strumento per scrivere contemporaneamente su entrambi. .

L’anno scorso, anche Musk ha deciso Chiudere senza preavviso qualsiasi client Twitter non ufficiale, una pratica che l’ex consiglio di amministrazione di Twitter non solo vedeva positivamente, ma promuoveva attivamente. Pochi giorni dopo, ha modificato le regole di Twitter per giustificare la sua decisione.

Tuttavia, il divieto di Substack è più preoccupante perché molti autori di newsletter mantengono una presenza attiva su Twitter e utilizzano il social network per convincere i lettori a iscriversi. L’elenco comprende anche molti giornalisti, Soprattutto gli americani, con grande influenza.

Anche la risoluzione contraddice La presunta enfasi di Musk sulla “libertà di parola” sulla sua piattaforma che, secondo lui, era uno dei motivi per cui ha spinto 44.000 milioni di dollari Attraverso il social network, un prezzo che la maggior parte degli analisti considera troppo alto. Lo stesso Musk si è da poco reso conto che il vero valore di Twitter non è nemmeno la metà.

Musk è in gravi difficoltà finanziarie con il suo social network. Prima del suo arrivo, oltre il 90% delle entrate di Twitter era basato sulla pubblicità. Tuttavia, gli inserzionisti sono fuggiti in massa a causa dell’incertezza del caotico sistema di gestione e della decisione di riammettere sul social network personaggi di estrema destra espulsi per aver diffuso messaggi violenti.

Il piano di Musk passa compensare la perdita di questo inserzionista con il servizio di abbonamento Twitter Blue, Che esisteva già prima dell’acquisto, ma è stato modificato e aumentato di prezzo, e ora include la possibilità di ottenere l’ambito codice di verifica che fino a poco tempo fa era riservato a celebrità e professionisti che correvano il rischio di impersonificazione.