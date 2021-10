Dmitry Rogozin, Lo ha detto il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos SpaceX Dragon Crew Ha già l’esperienza necessaria affinché gli astronauti possano viaggiarci in sicurezza. Così, per la prima volta, i russi sono aperti alla possibilità di utilizzare le navi Mask nei loro voli spaziali Mentre cercano di risolvere i difetti che hanno.

“Secondo noi, SpaceX Hai già acquisito abbastanza esperienza Per essere in grado di mettere i nostri astronauti nel Crew Dragon”, ha detto Rogozin durante intervento giudiziario Alla International Aviation Conference tenutasi in questi giorni a Dubai.

Questo si presume Un’evoluzione di ciò che Rogozin e altri membri di Roscosmos hanno detto finora. Sebbene il Crew Dragon abbia pilotato con successo gli astronauti della NASA nelle missioni Demo-2, Crew-1 e Crew-2 e nella missione commerciale Inspiration4, finora l’agenzia spaziale russa ha espresso dubbi. Ciurma del Drago e la tua sicurezza.

Roscosmos apre la porta per consentire ai suoi astronauti di viaggiare sulla Crew Dragon. (SpazioX)

Ora, Rogozen sta aprendo non solo la possibilità di consentire ai suoi astronauti di pilotare la Dragon Crew, ma anche Voli con equipaggi misti composti da russi e americani. “Penso che saremo in grado di discutere i candidati che possono viaggiare verso la stazione spaziale a bordo della Crew Dragon”, ha detto Rogozin.

Questa discussione è un argomento Pam Millroy Attuale vice amministratore della NASA. “In questo momento, stiamo avendo questa conversazione”, ha detto Milroy durante la conferenza. “Penso che siano stati molto chiari fin dall’inizio sul fatto di essere fermamente credenti, e lo capiamo perfettamente, dato che non hanno tanti dati quanto il resto di noi, ho aspettato che ci fossero diversi voli prima di sentirmi sicuro delle prestazioni della macchina”.

Il NASA Sta cercando di portare almeno un astronauta della NASA e un astronauta della RSA in ogni missione. Pertanto, se la Soyuz o i veicoli commerciali dell’equipaggio sono a terra per un periodo prolungato, Sulla stazione spaziale è garantita la presenza di entrambi i Paesi E la capacità di tenere separati i tuoi programmi.

SpaceX sta anche affondando il programma spaziale russo

L’attuale direttore di Roscosmos e il suo team hanno espresso dubbi sulla sicurezza delle navi spazioX Questo non si applica al tuo programma spaziale. Le missioni di Roscosmos hanno fallito per anni a causa di Alla sua amministrazione irregolare, alla perdita di talenti, ai tagli di budget di Putin e alla sfiducia che generano le sue navi.

Il suo direttore, Dmitry Rogozin, ha persino negato il programma spaziale russo metterlo in È stato scelto nel 2018 e il suo mandato – scandito dalla corruzione e dall’assenza di un piano chiaro – non ha contribuito a suscitare scalpore Un programma spaziale che profuma di un guardaroba obsoleto di anni fa.

Rogozin (a sinistra) e Putin finalizzano il programma spaziale sovietico. (EFE)

Senza investire in innovazione e talento, Roscosmos continua a utilizzare vecchie navi che non vantano più tante persone. secondo Società planetaria – un’organizzazione non governativa dedicata al monitoraggio e alla promozione dell’esplorazione spaziale a fini scientifici – tra il 2011 e il 2016 i russi hanno affrontato 15 gravi problemi con i loro missili che si sono conclusi con Distruggi o non utilizzare satelliti e navi mercantili.

Dal 2017, abbiamo visto decine di satelliti continuare a essere persi a causa di guasti umani e La sicurezza della Stazione Spaziale Internazionale è stata seriamente messa in pericolo (EEI). Nel 2018, Los Angeles EEI Ha iniziato a perdere ossigeno a causa di un buco nella Soyuz MS-09, e due mesi dopo, la Soyuz MS-10 ha interrotto il suo lancio mettendo in pericolo il suo equipaggio facendolo cadere a meno di 500 km dal suo obiettivo mentre sopportava un’accelerazione fino a 7G.

Uno dei fori della Soyuz, che sembra essere stato ricoperto di colla. (Contenitore)

Nel luglio di quest’anno, l’unità Nauka, un modello in circolazione dal 2007, ha fallito i suoi vecchi razzi che Ha fatto perdere il controllo alla Stazione Spaziale Internazionale. E questo mese, un nuovo bug in Soyuz ha causato un crash La Stazione Spaziale Internazionale era fuori orbita.

Accumulo di errori e interruzioni massicce per SpaceX Hanno fatto sì che Roscosmos smettesse di ricevere contratti. Tile, insieme alla pigrizia di budget di Putin, che ora è più interessato a investire in missili ipersonici, ha fatto La caduta del programma spaziale russo a fuoco.