MWC22 Barcelona apre le sue porte sotto il banner Connectivity Unleashed

Il primo giorno è stato caratterizzato da lanci innovativi, relatori stimolanti, interpretazione della lingua dei segni e dati del GSMA Mobile Economy Report.

Redazione tra consociate01/03/2022

L’evento di comunicazione più grande e influente del mondo ha aperto le sue porte presso la Fira Gran Via di Barcellona, ​​​​riflesso di una nuova era di comunicazione e collaborazione nel settore della telefonia mobile.

Durante questa settimana al MWC22 di Barcellona ci saranno diversi annunci, incluso il lancio delle vetture, con la presentazione di Fisker e del suo nuovissimo Ocean SUV. L’elenco dei relatori di lunedì include anche conferenze di AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Millicom, Telstra, Telefonica, Telia Company e Vodafone. Mats Granryd, CEO di GSMA, MWC22 ha aperto a Barcellona con un titolo: Siamo entusiasti di assistere alla rivitalizzazione di Barcellona quest’anno mentre ci incontriamo, collaboriamo e facciamo affari. Questa edizione di MWC presenta un’opportunità collettiva per mostrare come l’ecosistema digitale sta cambiando la vita delle persone e supportando la ripresa globale attraverso il potere della tecnologia mobile. Il tema di quest’anno, Unlocking Connectivity, mette in mostra il potere della tecnologia mobile nella nostra vita quotidiana ed esplora le tecnologie innovative che daranno forma all’industria e alla società. La connettività sta trasformando le industrie mentre il mondo passa da una semplice connessione a una più utile. Con altoparlanti eccezionali, entusiasmanti lanci di prodotti, il lancio del GSMA Global Mobile Economy Report 2022 e la nuova città industriale. Le porte sono già aperte. John Hoffman, CEO di GSMA Ltd. e il MWC22 è il posto giusto per sperimentare cosa significa. Per la prima volta al MWC, l’interpretazione della lingua dei segni globale (SLI) viene offerta in tutte le sessioni di Keynote, Diversity4Tech e Mobile for Development (M4D) per raggiungere le popolazioni svantaggiate, e anche al 4YFN (fra quattro anni), l’evento di punta di GSMA per l’innovazione e creare business. Lo SLI sarà eseguito personalmente da un partner DeafTawk. Ciò è reso possibile dai finanziamenti che DeafTawk ha ottenuto dal Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) del Regno Unito e dal GSMA Assistive Technology Innovation Fund. READ Tesla potrebbe ottenere agevolazioni fiscali in India da Benzinga Spagna

Il World Mobile Economy Report 2022 sottolinea il continuo slancio del 5G

Il rapporto annuale sull’economia mobile presentato in fiera rivela il continuo slancio adattivo della rete 5G, con il numero totale di connessioni 5G che dovrebbe raggiungere il miliardo nel 2022, poiché il suo utilizzo cresce rapidamente nei principali mercati. Il rapporto evidenzia il ruolo fondamentale dell’industria mobile nell’espansione della connettività per tutti nel mondo. Nell’ultimo decennio, gli investimenti in infrastrutture di rete da parte degli operatori hanno ridotto il gap di copertura da un terzo della popolazione mondiale ad appena il 6%, ma molto resta da fare. L’adozione di servizi Internet mobili non ha tenuto il passo con l’espansione della copertura di rete. Nonostante vivano all’interno dell’ecosistema della banda larga mobile, ci sono ancora 3,2 miliardi di persone, il 41% della popolazione mondiale, che non usa Internet mobile. Le ragioni di questo divario di utilizzo variano in base alla regione e tengono conto della mancanza di convenienza e conoscenza. Queste barriere all’adozione di Internet mobile colpiscono i segmenti più vulnerabili della popolazione, come le donne, gli anziani, i residenti rurali e le persone con disabilità.

Altri risultati chiave sono: Entro la fine del 2025, il 5G rappresenterà circa un quarto di tutte le connessioni di telefonia mobile e più di due persone su cinque in tutto il mondo sperimenteranno la portata della rete 5G.

Nel 2021, le tecnologie e i servizi di telefonia mobile hanno generato un fatturato di 4,5 trilioni di dollari, che equivale al 5% del PIL globale. Il rapporto prevede che questo numero salirà a $ 5 trilioni entro il 2025.

Con l’accelerazione dell’adozione del 5G nei mercati principali come Cina, Corea del Sud e Stati Uniti, il 4G sta iniziando a rallentare. A livello globale, l’adozione del 4G rappresenterà il 55% di tutte le connessioni nel 2025, rispetto a un picco del 58% nel 2021.

Ma il 4G ha ancora margini di crescita nella maggior parte dei mercati in via di sviluppo. Ad esempio, nell’Africa subsahariana, l’uso della tecnologia 4G è meno di un quinto di tutte le connessioni.

Alla fine del 2021, 5,3 miliardi di persone avevano abbonamenti a telefoni cellulari, ovvero il 67% della popolazione mondiale.

Nella maggior parte dei mercati, quasi tutti gli adulti possiedono un telefono cellulare, il che significa che la crescita futura verrà dall’acquisto da parte della popolazione più giovane di un telefono cellulare per la prima volta. READ Una carta che personalizzi dentro e fuori e aiuti gli altri | Comunità Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo fondamentale che la tecnologia mobile svolgerà nell’accelerare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) prima della scadenza delle Nazioni Unite del 2030. Questi includono un aumento dell’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e all’assistenza sanitaria e la lotta alla povertà e alla disuguaglianza. Inoltre, il rapporto delinea una serie di raccomandazioni politiche per una ripresa resiliente post-pandemia. Ciò include investire nella formazione delle competenze digitali, utilizzare fondi pubblici per la comunicazione, adattare un approccio equilibrato alla riscossione delle entrate attraverso tasse e commissioni per il settore mobile e dare priorità alla trasformazione digitale nei servizi pubblici. Il programma ministeriale GSMA accoglie più di 160 delegazioni internazionali per partecipare alle discussioni di quest’anno a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra le altre questioni importanti. I responsabili politici di alto livello, i legislatori, i leader del settore e i funzionari governativi discuteranno come colmare il divario digitale, raggiungere gli obiettivi climatici globali, creare politiche per un mondo digitale e massimizzare il potenziale del 5G.

Accelera la cooperazione industriale e trasforma le reti 5G

Quest’anno, per la prima volta, ha aperto i battenti la Fiera della Città Industriale. In collaborazione con Accenture, il partner della conoscenza fornisce demo di settori come fintech, manifatturiero e automobilistico. Ospita anche una serie di vertici sui temi della robotica e della mobilità intelligente. I visitatori della City of Industry possono anche esplorare il GSMA Pavilion e GSMA Foundry Forge, un punto di riferimento per la collaborazione intersettoriale e il cambiamento positivo. Alla fonderia GSMA, i partecipanti potranno guardare demo e conoscere gli ultimi progetti, incluso il volo di un drone autonomo alimentato dall’intelligenza artificiale e le trasmissioni in diretta sulla rete 5G. READ Gli indici USA hanno chiuso in ribasso; La media industriale Dow Jones scende dello 0,25% Da Investing.com Invitando una maggiore diversità nel settore tecnologico, il Summit Diversity4Tech include discorsi, sessioni, premi e una tavola rotonda per accelerare la trasformazione e l’inclusione e ispirare i partecipanti a dimostrare la propria leadership sulla causa. MWC22 Barcelona è ancora, per il settimo anno consecutivo, un evento carbon neutral, certificato da AENOR International. Il settore mobile è stato il primo a impegnarsi per la neutralità entro il 2050 e l’impegno del GSMA si estende al MWC22 di Barcellona.