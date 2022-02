Myriam Nunez subisce un incidente durante il suo allenamento | Altri sport | Gli sport

Durante l’allenamento di questa domenica, il ciclista Myriam Nunez ha avuto un incidente sull’autostrada pubblica Rumiñahui, la strada che collega Quito e Sangolquíuno sfortunato incidente che, secondo un equilibrio elementare, non porterà a gravi conseguenze.

ciclista dei record La squadra tattica spagnola di Massey Stavo guidando in autostrada quando Un’auto che è “sbilanciata per questo”, secondo Santiago Rosero EL UNIVERSO, Presidente della Federazione Ciclistica Ecuadoriana.

Secondo le storie dei passanti, Nunez stava scendendo dal ponte 8 quando un’auto l’ha attraversata. “L’auto è passata troppo vicino, non era equilibrata per lei, ma Non sappiamo ancora se si è imbattuto in esso. È la parte che non è ancora chiara”. Osservò Rossero.

ciclista Ha ricevuto assistenza sul luogo dell’incidente ed è stato portato in una casa di curadove proseguirà le valutazioni mediche.

“Correva da sola. Verso l’autunno Ha delle ammaccature, un duro colpo all’anca, ma sta bene. Il direttore ha detto che continuerà le valutazioni per determinare la sua salute.

Nunez tornò dalla Spagna, dove è contrassegnato Per la prima volta con la sua nuova squadraS Preparazione per i Campionati Nazionali A cosa aspira? Difendi i titoli e il tempo di prova online Un individuo, tenuto dal 2019.

Sebbene sia ‘Prematuro’ per determinare se la presenza dell’eroe nazionale È dubbio che il torneo si svolgerà il prossimo fine settimana a Quito, Il suo incidente si aggiunge al positivo per COVID-19 registrato sabato da Richard Carapaz, Ineos Grenadiers ciclista, una posizione che renderebbe l’evento meno appetibile.

Ad annunciarlo è stato Rossero Il team britannico ordinerà nuovi test per Karchencercando di escludere un falso positivo.

Questa domenica il manager ha commentato il caso di locomotiva. Non abbiamo altre notizie, oltre a quanto riportato sabato. dobbiamo aspettare”Felice Rosa.

Ineos cercherà di escludere un risultato falso positivo per COVID-19 di Richard Karapaz

A partire dal Ineos non ha rilasciato altre informazioni sullo stato del suo pilotache secondo i primi dettagli “non ha sintomi”.

Tuttavia, oggi Karabaz ha postato sui social un messaggio che porterà alla conferma della sua positività.

“Pre-stagione con due battute d’arresto, ma Perseguiamo obiettivi chiari e una sana illusione‘”, ha osservato il campione olimpico. (D)