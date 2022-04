Nacho Cassano da The House of Celebrities 2: Chi è lui e le foto di Instagram | Biografia | età | Offerte Telemundo | celebrità americane | Ignacio Cassano nnda nnlt | Fama

Il La seconda stagione de “La casa delle celebrità” Si sta avvicinando, quindi i nomi dei prossimi inquilini vengono gradualmente svelati. Sebbene La prima ad essere confermata è stata la controversa Niurka Marcos, ad esso sono stati aggiunti molti personaggi che promettono una scena uguale o maggiore rispetto alla prima versione. Uno di loro è Ignacio Cassano, che ha detto di appartenere Reality show di successo È una sfida.

“Ho confermato la mia iscrizione e sono venuto a lasciare tutto dentro Casa delle celebrità 2. La casa cambierà quando arrivo?Ha scritto sul suo account Instagram, dove ha ottenuto il supporto di quasi 300.000 follower.

Durante un colloquio conoggiHa indicato che entrerà nelle posizioni migliori, e questo non significa che ad un certo punto non avrà differenze con il resto dei suoi colleghi. “Lo strumento più importante per un attore è: lasciare andare ciò che non ti fa bene, ciò che ti dà fastidio. Mi divertirò. Ogni convivenza porta conflitti (…). Otto persone che dormono in una stanza sono dei selvaggi ..

Se ancora non sapete chi esattamente questo partecipante al programma Telemundo, che apparirà sugli schermi martedì prossimo, 10 maggio; Non preoccuparti, te ne parleremo dopo.

12 Fatti su Nacho Kasano

Tutte le info che c’è da sapere su Ignacio ‘Nacho’ Casano, che ha detto di avere un po’ paura di “qualche pulci” per la mancanza di rispetto che potrebbe capitare durante la convivenza.

1. Nascita ed età

Ignacio Cassano è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 6 luglio 1980, e attualmente ha 41 anni. È il secondo di tre fratelli.

2. Studi universitari

Ha una laurea in Economia aziendale e ha tre anni di studio in psicologia.

L’attore afferma che non gli piace mescolare la sua vita personale con la sua vita professionale (Foto: Nacho Casano / Instagram)

3. È una modella

Ha iniziato la sua carriera di modella, lavorando in alcuni paesi in Asia, Europa e America.

4. Presta attenzione alla recitazione

Quando Nacho era in Colombia, si è interessato alla recitazione e ha seguito dei corsi su RCN Television.

Una foto del 2007 quando Ignacio ha iniziato a fare la modella (Foto: Nacho Cassano/Instagram)

5. Carriera di attore

Determinato a formarsi nel mondo della recitazione, si è recato in Messico nel 2007 ed è entrato nel Centro Televisa per l’educazione tecnica, dove ha ricevuto vari corsi di formazione in leadership, recitazione e neutralizzazione dell’accento.

6. Lavori nelle soap opera

Il suo primo film è stato “Miss XV” (2012), poi “Nueva vida” (2013), “Lie to live” (2013), “What life stole from me” (2013-2014), “A que no me you “Turk” (2015-2016) come eroe nella seconda fase del romanzo “My Husband Has a Family” (2017-2019) e “Lifeline Doctors” (2019). È apparso anche in diversi episodi della serie “As It Is Said”.

Nacho Casano fa sospirare migliaia di suoi follower con le foto che carica sui suoi social network (Foto: @juanjoalonsofotografia/Instagram)

7. Guida

Ha ospitato tre spettacoli: “Pata de perro” (2010), “Hoy” fornendo capsule informative e “Laura” (2013) suggerendo pubblicità.

8. Teatro

Nacho Casano è stato anche sul palco con “Lucca y su banda” (2017) e “No apagues la luz” (2016).

Un’altra foto dell’argentino che sospira. Senza dubbio il mirino lo adora (Foto: Nacho Cassano/Instagram)

9. Spettacolo di spogliarello

Nel 2017, Ignacio ha fatto parte dello spettacolo “Only for women”, un concept di spogliarello teatrale, incentrato principalmente sul mercato femminile in Messico. Presenta famose star dello spettacolo, generalmente rappresentate nelle soap opera.

10. Come è classificato?

Nacho Cassano è descritto come qualcuno che si arrabbia molto. “Sono arrabbiato, ce l’ho; non sono orgoglioso, ma è così che sono”annunciato in oggi.

L’attore si occupa di mantenere la sua figura praticando sport (Foto: Nacho Casano/Instagram)

11. Hai un partner?

L’attore argentino ha dichiarato di sentirsi solo. “Non ho una relazione, non ho una relazione romantica”dichiarato in un’intervista a accesso completo da Telemundo.

12. Reti sociali

È molto attivo sui suoi social, carica quotidianamente i contenuti di tutto ciò che fa. Dal ricordare i suoi tempi come modella alle sue routine di esercizi.