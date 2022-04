Nacho celebra le sue radici in “Folklorico”

Nacho celebra le sue radici in Alyaneras con un concept album che ricorda la sua infanzia, i suoi inizi nella musica e il suo amore per il suo paese, il Venezuela.

Con 10 canzoni suonate su strumenti tipici venezuelani, ukulele, quatro e maracas, accompagnate da un basso elettrico, il cantante tropicale urbano ha pubblicato venerdì “Nacho Folkórica” ​​​​(Universal Music) insieme al video musicale per la traccia di apertura dell’album , “Emoji.” “.

“Qui sto realizzando un sogno che avevo da quando ero giovane e si è avverato / Cantare la musica di llanera è felicità per me / Perché lo porto nella mia anima, questa è una grande realtà”, ha cantato Nacho all’inizio di una canzone che esprime fin dall’inizio cosa significa per lui questo progetto.

“Ovviamente mi sento molto orgoglioso di rappresentare i giovani con la musica moderna”, ha detto Nacho all’Associated Press in una recente intervista da Miami, dove vive. “Ma avendo raggiunto la popolarità con il mio stile nella musica urbana, penso che sia un’enorme responsabilità non continuare a prendere le distanze dai giovani da ciò che naturalmente ci distingue, ma cercare di contribuire e salvare le mie radici e mostrare dove vengo da. Veniamo, qual è la nostra vera musica.

L’ex membro del duo Chino & Nacho, noto per brani pop come “Mi Niña Bonita” e “Andas En Mi Cabeza”, ha avuto una solida carriera da quando ha debuttato come singolo nel 2017 con canzoni tra cui “No te vas” e “Báilame” e “La Buena” e video con centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il musicista, il cui vero nome è Miguel Ignacio Mendoza Donati, è nato a Liceria, nello stato nord-orientale di Anzoategui, ed è cresciuto in una famiglia che non perdeva l’occasione di suonare musica popolare venezuelana ogni volta che si riunivano.

“Era solo un passatempo di famiglia. Ad ogni incontro, tutti trascorrevano il quarto come una patata bollente e ognuno iniziava a cantare le proprie canzoni o canzoni riconosciute all’interno di un genere di folklore, e così è iniziato”. “Ho imparato a cantare attraverso la famiglia di mia madre”.

Già alle elementari ha iniziato a partecipare a festival di musica popolare e ha ricevuto più di un premio per aver cantato Gurubu.

“Ma si è chiaramente sotto l’attacco della modernità e arriva il momento, diciamo a 17 anni, in cui comincio a sperimentare e comincio ad ascoltare rock, merengue, salsa, musica pop, e ad avere tutti quei brani che mi hanno aiutato volevo essere più diversificato nella musica, ma mi ha completamente separato dalle mie radici venezuelane.

Presentare un progetto originale è stato di fondamentale importanza per l’artista 38enne, che si è astenuto dallo sperimentare e dal reclutare compositori creoli venezuelani Rolando Diaz, Enrique Bellisario, Wilfredo Vegas, Elio Diaz e Bartolo Jiménez per catturare “le parole del nostro comune venezuelano, quel lessico che definisce il nostro folklore”.

La colonna sonora può essere ascoltata in canzoni come “Tonada”, “Con vista al mar”, “La sconfitta”, “Mujer” e “Dos Naciones, un folklor”, che si esibisce insieme a Carlos E. Ochoa all’arpa, Yosmar Cabrera in Quarta, Eric Chorio per le Maracas e Melvier Ortiz per il basso.

Ogni canzone ha il suo video, che combina scene di musicisti che suonano a casa di Nacho a Maracay, a circa 120 chilometri (75 miglia) a ovest di Caracas, con altri che cavalcano attraverso il paesaggio delle pianure o seduti sulla spiaggia. La regia è stata affidata a Wilmer Romero.

Entusiasta di questo progetto, Nacho ammette di avere “aspettative molto alte” e spera che i suoi colleghi riconoscano il lavoro e gli sforzi che sono stati messi in produzione.

“Giuro che siamo stati molto meticolosi a livello di missaggio, livello di padronanza, livello di registrazione, livello di museruola… Tutto è stato curato così bene, quindi vorrei che i miei colleghi almeno ascoltassero lui-lei. Io sento che è un bel lavoro”.

Ha annunciato che il suo prossimo album, “Como antes”, che spera di pubblicare ad agosto, lo riporterà al suono che ha creato con Chino Miranda (ora conosciuto come Chyno) nei suoi primi giorni.

“Durante il mio periodo come solista, ho sperimentato così tanti brani per non rispettare il suono ottenuto come duetto, ma sento che questo è il mio nucleo centrale”, ha detto Nacho. “(Ora) mi ritrovo, con quella base tropicale di merengue e canzoni che hanno un tocco di umorismo e storia, canzoni che hanno una certa sostanza a livello di composizione.”

Sulla salute di Chyno – che continua a riprendersi e rimane fuori dagli occhi del pubblico dopo aver subito un grave caso di COVID-19 alla fine del 2020 che ha portato a paralisi e altre complicazioni – ha detto che, come la maggior parte delle persone, è un po’ ignaro di l’intero processo.

Tuttavia, ha perso qualche speranza da una recente conversazione che ha avuto con il cugino di Chyno, che ha detto essere quello che “suppone stia guidando la sua guarigione”.

“Nonostante non entri nei dettagli, perché è la prima volta che le parlo e mi ha detto cose molto positive, che hanno avuto dei test che sono risultati molto positivi e che continuano per lavorare sulla sua guarigione. È ora di aspettare che si sentano pronti per connettersi di nuovo”, ha detto Nachos. Altri, e per tornare nell’arena pubblica, diciamo, e dovrò aspettare anche io”.

“Mi piacerebbe vederlo bene e vorrei condividere di nuovo la musica con lui”, ha aggiunto il musicista, ricordando che poco prima che Chyno si ammalasse, registrarono un album che doveva essere il loro meraviglioso incontro. “Se Dio vuole… vogliamo che migliori.”