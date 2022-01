Nadal e la sua serie negativa nelle finali degli Australian Open

Il nuovo servizio di intrattenimento pubblico e streaming sportivo per adulti della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo preferenziale per il tuo abbonamento annuale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale perpetua competitiva che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

All’età di trentacinque anni, Rafael Nadal continua a combattere sul ring e giocherà una nuova finale del Grande Slam. 29 di loro avrebbero potuto essere consacrati in 20 di loro, ma solo uno era in territorio australiano. Vi diamo una rassegna di tutte le finali giocate dallo spagnolo all’inizio Principale È fuori stagione.

L’uomo di Manaco è il terzo giocatore ad avere il momento più decisivo degli Australian Open, È solo sotto Roger Federer di sette e Novak Djokovic di nove. 2009, 2012, 2014, 2017, 2019 e ora, 2022. Solo i primi sono riusciti ad alzare la coppa. È stata una vittoria sul giovane Roger Federer, 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6, 6-2.

La finale del 2012 è stata forse la più ricordata di tutte perché è stata, di gran lunga, la partita più lunga nella storia di questa competizione. È durato cinque ore e 53 minuti e Novak Djokovic ha vinto 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) e 7-5. Tale è stata l’esaurimento della giornata poiché entrambi i finalisti si sono seduti alla cerimonia di premiazione perché non potevano più dare loro le gambe.

Il 2014 sarebbe stata la sua unica sconfitta nel Grande Slam contro un giocatore non grande 3: Stanislas Wawrinka Vincerà uno dei suoi tre grandi titoli dopo aver battuto Manakuri 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Domenica, lo spagnolo cercherà di interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive nell’edizione decisiva del primo torneo importante dell’anno. GT

Nel 2017 si sono rivisti volti con Roger Federer in finale. senza che nessuno dei due lo sapesse Questo sarà il loro ultimo confronto in una finale di questa categoria. Lo svizzero ha mantenuto il suo quinto titolo in Australia dopo aver vinto 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

senza troppi problemi, Novak Djokovic ha vinto ancora una volta il suo primo Grande Slam della stagione battendo il 13 volte campione del Roland Garros 6-3, 6-2, 6-3 nel 2019, e questa è stata la sua ultima finale del torneo fino a domenica prossima.

Con solo il 20% di efficacia (1-4 in totale), Rafael Nadal si sforzerà di essere l’uomo che ha vinto il maggior numero di tornei del Grande Slam. Finora ne ha 20, ma la storia potrebbe cambiare.