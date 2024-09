Nagel della Bundesbank tedesca ritiene che l’inflazione europea raggiungerà l’obiettivo del 2%.

Bloomberg-LI policy maker della Banca Centrale Europea devono restare vigili Anche con la crescita dei prezzi al consumo destinata a rallentare al 2% entro la fine del prossimo anno,… Il presidente della Banca centrale tedesca, Joachim Nagel.

“Se guardiamo alle aspettative di inflazione per quest’anno e per il prossimo anno, Partiamo dal presupposto che raggiungeremo il nostro obiettivo al più tardi entro la fine del 2025L’annuncio è stato dato durante l’open day della sua fondazione, tenutosi sabato a Francoforte. “Ma so anche – sfortunatamente, questa è l’inflazione – che dobbiamo rimanere concentrati perché come banca centrale ci sono molte cose, come i prezzi dell’energia, che non possiamo controllare”.

Il governatore della Bundesbank tedesca ha parlato due giorni dopo che la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse per la seconda volta da giugno Confermerà le previsioni economiche che prevedono una crescita media dei prezzi al consumo del 2,2% l’anno prossimo e dell’1,9% nel 2026.

Nagel, che è tra i membri più aggressivi del consiglio direttivo della BCE, ha affermato che l’inflazione è stata un “mostro avido” in passato, ma non può più essere descritta in questo modo.

