Naomi sussulta mentre guarda l’incendio in cui Adrian finisce da solo sotto le lenzuola

Naomi è un’amica tosta. E per “difficile da battere” intendo proprio questo È totalmente infastidita da tutto ciò che sta facendo il suo ragazzo nell’altra villa, dalle chiacchiere al regalo di magliette alla sua tentatrice preferita, Jennifer. Durante il primo incendio delle ragazze Potevano vedere Adrián avvicinarsi alle tentatrici e avvertirle della loro relazione e della vicinanza della sua ragazza: Dai, da quello che dice il ragazzo, se continuano così non ci sarà una coppia da salvare. Siamo nel secondo programma.

Cadillac solitario

Ma il culmine della notte è arrivato sotto forma di L’ultima foto che Sandra Parneda ha tenuto di Naomi, in cui Adrian riceve piacere… da se stesso. È improbabile che l’isola delle tentazioni Tuttavia, i corridori non respirano così spesso Se sta lavorando per dare una possibilità al pubblico, sta andando avanti.

Poco prima, Naomi si stava gettando in faccia al suo partner che aveva ancora manierismi da adolescente con lei “Non abbiamo 20 anni! Se vuole fare quella merda, può restare celibe.”. La ragione di queste parole non era altro che Adrian fa entrare Jenny nella sua stanza Per ritirare il suo regalo di compleanno, una maglietta.

Da parte sua, Naomi ha già oltrepassato i limiti con il Napoli, cosa che ha realizzato lei stessa: “Negli ultimi giorni ho rinunciato di più con il Napoli, È una buona esca per me e penso di aver oltrepassato i miei limiti. Cercherò di essere più indulgente e aperta.” Spoiler: Appena ha visto Adrienne ha già detto che voleva lasciarlo e che voleva andarsene. La prossima settimana tocca al resto delle ragazzeEd è più caldo che mai. vedremo.